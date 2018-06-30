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Суббота, 30 июня 2018 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Прокурор разъясняет

«Какие сделки могут заключать несовершеннолетние?».
Отвечает и.о. прокурора города, младший советник юстиции А.А.Морозов:
- Несовершеннолетние дети в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать мел-кие бытовые сделки. Эти сделки должны соответствовать возрасту ребенка (например, покупка хлеба, мороженого, тетрадей и т.п.) и предусматривать уплату незначительных сумм или передачу предметов, имеющих небольшую ценность.

Дети в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации. В первую очередь, это сделки дарения, в соответствии с которыми малолетний получает какую-то ценность (вещь, деньги) в дар. Предельная ценность подарка в законе прямо не указана, но по смыслу закона она не должна превышать разумную стоимость с учетом возраста одаряемого.
Кроме того, ребёнок в возрасте от 6 до 14 лет может самостоятельно совершать сделки по рас-поряжению средствами, предоставленными ему с согласия законного представителя каким-либо третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. «Свободное распоряже-ние» малолетнего будет, как правило, осуществляться с одобрения родителей, усыновителей, опе-куна. Воля малолетнего формируется под влиянием и при одобрении его действий родителями, усыновителями, опекуном.
Объем совершения сделок несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет более широк. Так, с согласия родителей (усыновителей, попечителя) они вправе совершать разнообразные сделки (продать или купить имущество, принять или сделать подарок, заключить договор займа и т.п.), со-вершать иные юридические действия и даже заниматься предпринимательской деятельностью. Во-лю, в таких сделках и иных действиях, выражает сам несовершеннолетний. Согласие родителей, усыновителей или попечителя при этом должно быть выражено в письменной форме. Несоблюде-ние этого требования является основанием для признания сделки, совершенной несовершеннолет-ним, недействительной. Однако допускается и последующее письменное одобрение сделки указан-ными выше лицами (родителями, усыновителями, попечителем).
Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, т.е. независимо от со-гласия родителей (усыновителей, попечителя), распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами, вправе самостоятельно сделать вклад, в полной мере распоряжаться им, если он лично внес деньги на свое имя. Если же вклад внесен другим лицом на имя несовершеннолетнего, достигшего 14 лет, или перешел к нему по наследству, то он вправе распоряжаться им только с письменного согласия родителей (усыновителей, попечителя).