22 июня, ровно в четыре часа...

Именно в этот день и именно в этот час в самом центре города у монумента Славы, где горит Вечный огонь, в рамках Всероссийской патриотической акции "Свеча памяти" прошел небольшой, но весьма своеобразный памятный митинг, собравший в столь ранний час более двух сотен балашовцев.

К слову сказать, данная акция в нашем городе проводится в День памяти и скорби с 2013 года. И каждый год инициатором ее проведения выступает руководитель Саратовской региональной общественной организации "Память о защитниках Отечества" О.И.Морозова.

По сложившейся за эти годы традиции в мемориальном мероприятии принимают участие представители практически всех слоев нашего общества. Не стал в этом смысле исключением и год нынешний. К монументу Славы пришли руководители города и района, депутаты, представители общественных ветеранских организаций, православного духовенства, казачества, учреждений образования и культуры, политических партий, молодежных организаций, Межмуниципального отдела МВД России "Балашовский"…

Обращаясь к собравшимся у Вечного огня, глава БМР П.М. Петраков призвал сохранять память о тех, кто 77 лет назад принял смертельный бой с полчищами немецко-фашистских войск, вторгшихся в этот ранний час на территорию тогда еще единого Советского Союза. Эти люди верили в победу, но не могли знать наверняка, что она будет, многие из них просто не дожили до победного мая 1945-го года, заплатив страшную цену собственными жизнями за нашу сегодняшнюю возможность спокойно учиться и работать, растить и воспитывать детей, любить Родину.

Кроме главы района, также выступили глава администрации МО город Балашов С.Ю. Александров, старший помощник начальника отделения военного комиссариата города Балашов, Балашовского и Романовского районов В.М. Грищенко, руководитель местного отделения ВООВ "Боевое братство" С.Д. Загорняков, председатель БО СРООВ ЗГГ "Часовые Родины" А.Ю. Муранов…

Участники акции зажгли свечи и лампады и возложили их к подножию монумента Славы, почтив минутой молчания память погибших.

По завершении памятной акции бывшие воины-пограничники из числа активистов местной организации "Часовые Родины" провели митинг у мемориала "Пограничникам всех поколений". В память о пограничниках, погибших в сражениях с врагами, в том числе и в первые дни великой Отечественной войны, участники акции возложили к подножию мемориала красные гвоздики и зажженные свечи.

В этот же день, в 10 часов на Поворинском мемориале у Поклонного креста Благочинный Балашовского округа протоиерей Анатолий Орлов совместно со священниками балашовской епархии отслужил литию по погибшим в годы Великой Отечественной войны.

"БП" №№91-92 от 28 июня.