"Остров невезения" или проектный "Генератор"?

Пока разного рода столичные вояжеры, прикрывшись чужим брендом, "осушали чернильницы", расписывая свои поиски чего-нибудь "жареного" на территории нашего района, "Балашовская правда" отнюдь не дремала и не отставала от жизни. Напротив, именно в рамках редакции шел беспрестанный поиск ответа на извечный и фундаментальный русский вопрос: "Что делать?". Конечно, что-то удалось, многое не получилось. Но, пожалуй, наиболее объективным, показательным результатом этих творческих поисков явилась реализация идеи проведения круглого стола, посвященного перспективам развития Балашовского района в сложившихся условиях второго десятилетия XXI века.

Вопреки различным обстоятельствам, ожидаемый круглый стол прошел непосредственно в стенах редакции "Балашовской правды" и привлёк как представителей муниципального руководства, так и местной общественности, балашовских экспертов, известных далеко за пределами города на Хопре.

В частности, круглый стол "Балашовской правды" посетили председатель Собрания депутатов Балашовского муниципального района, директор МОУ СОШ № 9 А.Г. Рыжков, заместитель главы администрации БМР по социальным вопросам О.А. Дубовенко, экс-глава администрации Балашовского района, почётный гражданин Балашовского муниципального района Г.И. Кривов, член Общественного совета Балашовского муниципального района Н.И. Ерёмин. Среди экспертов, пожелавших обозначить свою позицию, были замечены член областного президиума общественной организации "Всероссийское общество охраны памятников и культурного наследия", предприниматель А.В. Антоненко, ведущий разработчик "Комплексного плана социально-экономического развития МО город Балашов на 2011 - 2015 годы" Ю.Г. Панов, кандидат педагогических наук, доцент БИ СГУ, координатор инновационной и проектной деятельности А.С. Коповой, кандидат психологических наук, разработчик "Комплексного плана социально-экономического развития МО город Балашов на 2011 - 2015 годы" Ю.Н. Долгов.

Как и положено, перед началом дискуссии и.о. главного редактора "Балашовской правды" А.А. Максудов поприветствовал участников круглого стола и предоставил возможность провести встречу корреспонденту "Балашовской правды" А.В. Мартынову, которому в свое время также довелось поучаствовать в команде разработчиков "Комплексного плана социально-экономического развития..."

А.В. Мартынов: - Уважаемые друзья "Балашовской правды"! Нынешнее мероприятие мы хотели провести уже давно. Но всё как-то не складывалось, переносилось на другое время, планировалось в ином формате. Тем не менее, сейчас всё состоялось... Кстати, 2018 год - знаковый для "Балашовской правды". В январе газете исполнилось ровно сто лет. Согласно теории длинных волн Дмитрия Кондратьева, мы объективно находимся в самом начале восходящей фазы К-волны для нашей организации. Поэтому сотрудники редакции сегодня хотели бы сделать что-то важное, ценное, инновационное для жителей Прихоперского края. А потому и было принято решение провести данное мероприятие на редакционной площадке, которое, возможно, позволит в рамках импровизированного мозгового штурма обозначить позитивный посыл, какие-то векторы развития, перспективные для Балашова. Ну, а то, что мы в редакции достаточно креативны и разбираемся в самых современных тенденциях, может показать наша импровизированная библиотека, где есть литература по концепциям "Всеобщего управления качеством" и "Кайдзен", по инновационному и корпоративному менеджменту, по квалиметрии, синергии, институциональным подходам в экономике, управлении. Мы всё это знаем и хотим поделиться. Что ж, пожалуй, начнем!

Первым взял слово Ю.Г. Панов, известный читателям "БП" по прошлогоднему интервью "Балашов: главное - выжить", в котором на результатах исследования 225 малых городов России показал, что в условиях современной рыночной экономики восстановление и развитие (демография, малый бизнес, социальный аспект) города с населением 70 - 120 тысяч человек начинаются только при функционировании на его территории более пяти(!) крупных промышленных предприятий, не имеющих конкурентов на региональном уровне.

Ю.Г. Панов: - По большому счету, я случайно оказался вовлечен в эту историю. В прошлом году на довольно высоком уровне меня просто попросили провести анализ жизнедеятельности Балашовского района, который я с большим интересом осуществил. В результате выяснилось, что район находится в фазе кризиса и, к сожалению, не один год. Но результаты анализа как-то были положены "в долгий ящик" и, по большому счету, забыты. Однако когда меня вновь пригласили обратиться к этому вопросу, то выяснилось, что Президент РФ В.В. Путин в начале своего нового президентского срока поставил в качестве главного вопрос о повышении качества жизни населения страны. А реализация данной стратегии напрямую касается системы управления...

Как мы знаем, в кибернетической модели системы управления функционируют управляющая, обеспечивающая, перерабатывающая, обслуживающая подсистемы. На входе в систему должны быть люди, капитал, энергия, информация, материальная среда. А на выходе мы должны получить качество жизни населения: рост доходов и расходов граждан, рост самого населения. Поэтому, когда я обнаружил резкое падение населения района в минувшие годы, это, безусловно, меня заинтересовало.

А для того, чтобы выяснить объективные причины подобных процессов, в кибернетической модели системы управления должна существовать так называемая обратная связь. В данном случае в качестве обратной связи должны выступать профсоюзы, а также успешно действующие аналитические центры, экспертные, научно-исследовательские организации. И именно эти институты должны параллельно, объективно и независимо друг от друга информировать управляющую подсистему о реальном положении дел. В нашем случае - администрацию района. Но, к сожалению, на балашовской земле такого участка системы управления просто нет.

В этом плане интересен своего рода исторический казус, который я обнаружил в процессе изучения данного вопроса. Оказывается, у русских есть одна интересная особенность. Если сверху спускается что-то, положим, в виде закона, то оно проходит много уровней и спускается вниз. А внизу затеянное может вообще не выполняться, либо извращается полностью. А почему? Это как раз и говорит о том, что столь важной и актуальной обратной связи кибернетической системы управления просто не существует. То есть, те "мудрецы", которые принимают законы, даже не знают, выполняется ли всё задуманное ими или нет.

Кстати, как-то я работал над проблематикой корпоративного менеджмента одной российской организации и отметил интересный феномен. Когда я составил объективную модель её деятельности, то обнаружил, что в ней сложилась следующая ситуация. Определенное количество людей, представляющее собой собственное неформальное ядро, сформировало некую корпоративную культуру органи-зации. И при вступлении в организацию новых людей, новых идей возникало внутреннее сопротивление, мешающее позитивным процессам развития коллектива, организации в целом. Как результат, современные, активные носители прогрессивных идей уходили, а конкурентоспособность организации постепенно падала. Не имея обратной связи, организация не росла, не видела перспектив и, по большому счету, лишала себя будущего. И надо признать, что это отнюдь не единичный случай. Такая ситуация везде!

Потому, на мой взгляд, для успешного развития района сегодня крайне необходимо, чтобы, помимо успешно и реально действующих профсоюзов, здесь существовала бы некая экспертная, научная структура, которая параллельно, объективно, на высоком научном уровне и независимо информировала бы управляющую подсистему, в данном случае руководство Балашовского муниципального района, о реальном положении дел на прихоперской земле. Условно назовем её "Агентством стратегических инициатив Балашовского муниципального района".

- Юрий Глебович, это, конечно, всё хорошо, - активно подключился к дискуссии Ю.Н. Долгов. - Но где взять деньги??? Это главный вопрос. Интересно, что думают по этому поводу коллеги?

А.В. Антоненко: - Мы "крутимся" вокруг некоего капитала, которого здесь действительно нет, вокруг той структуры, которую представляет собой муниципальный район с его администрацией, с соответствующими отделами, задачами, с проблемами формирования бюджета. Ведь основная доходная часть бюджета - это подоходный налог, собираемый с тех же бюджетников, что, согласитесь, нонсенс...

Рассматривая динамику развития Саратовской области, следует отметить, что тенденция развития нашего региона направлена на северо-восток, к промышленно развитым Самарской области и Татарстану. В этом я еще раз убедился в ходе Саратовского международного экономического форума. Вот и в региональном экономическом журнале, где описываются перспективы развития Саратовской области до 2030 года, главное - развитие агломерации, которая будет двигаться от Саратова, Энгельса, Татищевского района как раз на северо-восток, к Самаре и Казани. В свою очередь, наш Балашов, в недавнем про-шлом крупный индустриальный центр, согласно этим планам, должен находиться в зоне сельскохозяйственных угодий и относиться к зоне сырья. Поэтому нам, к сожалению, уготовано как минимум до 2030 года быть, своего рода, "сырьевым придатком" Саратовской области. И именно поэтому, если мы хотим рассматривать развитие Балашовского муниципального района и его экономическую составляющую, то должны подойти к решению вопроса в столь неординарных внешних условиях достаточно креативно, использовать весь наш инновационный потенциал и опыт.

Во-первых, надо наиболее подробно выяснить, что представляет собой Агентство стратегических инициатив. На мой взгляд, эта экспертная структура занимается, прежде всего, привлечением тех или иных капиталов внутрь того субъекта, муниципального района, региона, где она находится. В России уже есть достаточно хороший пример функционирования Агентства стратегических инициатив в Белгородской области, в Казани, в других регионах страны.

Дело в том, что в ходе жизнедеятельности муниципального района его руководство главным образом занимается бюджетом, который идет на улучшение качества жизни бюджетников, на детские сады, школы, автодороги, решение других социальных проблем. Но не более того. Однако параллельно с администрацией района в той же Белгородской области существует инновационная негосударственная структура, которая, обладая подготовленными экспертами, учеными, занимается проектной деятельностью абсолютно по разным направлениям. Результат её деятельности реализуется в виде неких социально-экономических проектов с технико-экономическим обоснованием (порой даже на уровне старт-апов). Однако это делается отнюдь не для того, чтобы эти проекты подавались куда-то наверх, а именно для того, чтобы предложить свои идеи крупным корпорациям, которые заинтересованы в подобных предложениях. Дело в том, что сегодня экономическую структуру нашего государства во многом составляют корпорации, экономические лидеры, действующие по определенным направлениям. (к примеру, "Мираторг" плотно связан с животноводством и, конкретно, со свиноводством; "Газпром" и т.д.).

Окончание в "БП" №№91-92 от 28 июня.