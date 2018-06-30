Пусть растут здоровыми и счастливыми

Управление Пенсионного фонда России в

Балашовском районе уже не первый год шефствует над двумя группами ребят из детского сада «Челночок».

Сотрудники управления регулярно навещают своих подопечных, дарят им подарки. Ну, а уж накануне Международного дня защиты детей, который традиционно отмечается во всем мире 1 июня, посетить ребятишек, как говорится, сам бог велел. Однако в гости не принято ходить с пустыми руками. Потому-то накануне праздника целых два дня на игровых площадках подшефных групп кипела работа. Здесь, в частности, устанавливались баскетбольные щиты и гимнастические лестницы. Заметим, все работы сотрудники Пенсионного фонда выполнили своими руками, без привлечения посторонней помощи.

Дети - очень подвижные. А побегать вволю с мячом на свежем воздухе в этом возрасте - занятие не только приятное, но и полезное. И, как знать, возможно, для кого-то из этих малышей именно этот баскетбольный щит и кольцо станут отправной точкой долгой и удачной спортивной карьеры. Но главное все-таки не это. Пускай они будут просто здоровыми и счастливыми. А все остальное, в том числе и карьера, как-нибудь приложится.

Ну, а непосредственно в День защиты детей малыши в благодарность за подарок организовали праздничный концерт для своих шефов и хороших друзей.

На снимках: сотрудники управления Пенсионного фонда в Балашовском районе устанавливают баскетбольные щиты для ребят д/с "Челночок"; малыши остались вполне довольны подарками.



"БП" №№89-90 от 26 июня.