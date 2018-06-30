Развалины нарышкинского "Гнезда"

Cело Пады, расположенное на холмистом берегу некогда судоходной реки Хопер, в З0 километрах от Балашова - одно из самых живописных мест Балашовского района. Первый раз я наведалась сюда много-много лет назад. По сути дела с того памятного приезда и началось изучение этого родового "гнезда" Нарышкиных, усадебно-паркового комплекса, и поиск идей по его восстановлению и использованию…

Замечательные поволжские угодья в прошлом влекли дворян и помещиков, стремящихся заполучить эти земли для устройства своих имений с роскошными барскими домами. Саратовская губерния не осталась в стороне.

Интересующее нас село, основанное в 30-х годах XVIII века, впоследствии оказалось главным родовым "гнездом" дворян Нарышкиных. Прежде всего, Льва Кирилловича, получившего во владение 85 тысяч десятин земли только в нашей губернии, о чем свидетельствует ряд архивных документов и пишет "Саратовский листок" № 116. Громадные доходы имели Нарышкины с этой земли, где были построены кожевенные и винокурные заводы, в том числе и около села Пады, где и решено было возвести усадьбу.

Место выбрано превосходное - окруженное холмами, лесами, оврагами, многочисленными озерами и родниками. Нарышкин не просчитался!

Село Пады (в переводе означает "царские развалины") получило свое название после пожара во второй половине ХIХ века, когда сгорели все сооружения усадьбы. Новый хозяин, Василий Львович, несмотря на некоторые колебания, не покинул насиженное место и принялся возводить новые здания из кирпича на известково-цементном растворе с резными деревянными террасами и крыльцом. На четырех гектарах был разбит парк в "английском" стиле с гравийными дорожками, которые обрамлялись бордюром из цветных камней.

В селе по указу В.Л. Нарышкина были построены двухклассная церковно-приходская школа и библиотека, которые жители села посещали в обязательном порядке.

Чтобы вести правильно свое хозяйство и разумно использовать богатства этих мест, владелец привлек специалистов разного профиля для полного изучения имения. Под редакцией профессора Докучаева был выпущен труд "Пады - имение Василия Львовича Нарышкина в 1894 году". Это ес-тественное историческое исследование всего района, представляющее интерес не только для уезда, но и для ряда соседних уездов разных губерний, в том или ином отношении сходных с балашовским. "Саратовский листок" пишет: "...Это новость в практике нашего землевладения и заслуга В.Л. Нарышкина, состоящая в том, что, приглашая исследователей, он дает в руки своих соседей необходимый материал для сознательного ведения и улучшения хозяйства и своим примером указывает на то, что научное знакомство с объектом хозяйственных соображений составляет первое условие правильного ведения хозяйства". В этой работе подробно изучены геология, землеустройство, флора и фауна этих мест.

Что же предстало перед взором теперь? Из чудом сохранившихся построек в более менее удовлетворительном состоянии находятся пекарня, детская, часть стены с воротами, окружающая усадьбу, главные жилые здания жены и самого Нарышкина. Существовавший между ними переход - оранжерея - бесследно исчез.

Домик одного из последних управляющих, ссыльного декабриста А.М. Беляева, в удручающем состоянии: остались лишь стены и часть крыши - все растащило местное население "на дрова". Он со всех сторон зарос травой такого роста, что и не подойти. Вообще полное запустение.

Долгострой - семиэтажный корпус санатория (эпоха социализма) разрушает всю столетиями складывавшуюся среду, портит общее впечатление и вид усадьбы.

Время и бесхозное обращение наложили свой отпечаток и на усадебный парк. Его планировка в настоящее время, к сожалению, утрачена в связи с хаотичной, бездумной застройкой санатория безвкусными корпусами. В гуще многолетних деревьев трудно или даже невозможно уяснить прежнюю художественную группировку зелени, всю стертую сильно разросшимся самосевом. Но, несмотря на это, в сплошном зеленом неухоженном массиве прослеживается все же несколько дорожек. Из сохранившихся аллей осталась главная, ведущая к основным зданиям усадьбы, обсаженная со всех сторон величественными елями. Парк богат флорой. Для приумножения растительного мира его немало сделал Беляев. На территории встречаются редкие для этих мест растения: сосна черная, ель европейская плакучая, тополь дельтовидный.

Из малых форм того периода сохранился фонтан, точнее - место, а сам фонтан сильно изменен и разрушен. Он ранее, в эпоху Нарышкиных, был сделан из цветного стекла. Вода, струясь по нему, создавала особое праздничное настроение. Более 30 лет назад на месте стеклянной "горки" была хрупкая фигура женщины, выполненная в стиле 50-х годов.

В селе есть небольшой музей. Здесь собраны экспонаты культуры и быта старины, фото, редкие книги, иконы в обрамлении драгоценных металлов из когда-то существовавшего на селе прекрасного храма. Есть кое-что из мебели и одежды Нарышкиных. Запасники музея буквально ломятся от нагроможденных в них друг на друга ценных экспонатов. Просили как-то у местных властей домик Беляева, но получили категорический отказ.

Администрация санатория, жители и общественность села Пады и города Балашова ратуют за воссоздание утраченного. Но, где найти средства?! А необходимо много!!! Сделаны предложения. Во-первых, на основании следов прежней планировки, сохранившихся фото, документов, глубокого дендрологического изучения парка воссоздать историческую композицию, некогда увязанную с расположением строений усадьбы. Восстановление и реконструкцию усадьбы следует начать, прежде всего, с основных зданий и центральной части парка, превратив их в музей, отражающий культуру и быт эпохи династии князей Нарышкиных. Ведь не секрет, что специалистам музейного дела очень трудно получить необходимые площади для расширения или создания музея. А тут пустуют прекрасные здания, да к тому же оригиналы помещичьего быта, словно созданные для размещения экспозиций.

Во-вторых, дом Беляева все равно подлежит капитальному ремонту. Так почему бы не восстановить здесь часть интерьера и не создать экспозицию о декабристах?

Пора благоустроить и спуски к реке Хопёр, оградить три дуба как не только дендрологическое чудо, но и историческую память, воссоздать поляны и другие живописные парковые уголки. Далее можно восстановить малые формы, дорожные покрытия из кирпичной крошки с бордюром из стекла и камней различных цветовых оттенков, остекленный переход-оранжерею, возвратить из Петродворца памятник Петру I, некогда стоявший перед главными зданиями усадьбы...

Превратить нарышкинское "гнездо" в главный туристический объект с музейными и рекреационными функциями! Воссозданные памятники зодчества и садово-паркового искусства, погибающие сегодня на глазах, сделать одним из достояний не только Балашовского муниципального района, но безусловным шедевром федерального уровня.

Тысячи людей вглядываются в бессмертные произведения прошлых веков: храмы Афин, Византии, Пантеон, Колизей, дворцы и парки Версаля, Петергофа. И не перестают удивляться непостижимой загадке - расцвету прошлых цивилизаций, не имеющих такой технической базы, как цивилизация современная. Неужто для грядущих поколений наша "загадочность" останется в тоскливых бетонных коробках, фундаментах разрушенных храмов и резиденций дворян, заросших или стертых с лица земли памятников садово-паркового искусства?!

Где вы, меценаты? Где вы, инвесторы? Отзовитесь!!! И помогите жителям и всем, кого волнует наше прошлое и настоящее, история и будущее, сделать их более светлыми, одухотворенными! Дать этому месту новую жизнь со "старыми" прекрасными особенностями и традициями!

Наш проект - ваша реализация!

"БП" №№89-90 от 26 июня.