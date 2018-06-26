Поздравление Сергея Суровова с Днём молодёжи

Уважаемые друзья!

Примите самые искренние поздравления с замечательным праздником – Днем молодежи!

Этот праздник посвящен самым молодым и активным, творчески одаренным и талантливым, целеустремленным и перспективным – нашей молодежи, у которой сегодня есть многочисленные возможности для всестороннего развития, обучения, профессионального становления, комфортные и достойные условия для отдыха, самореализации и работы!

За вами благополучное будущее нашей страны, вы – надежная опора и крепкий фундамент развития государства!

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов в учебе и работе, реализации всех самых смелых планов, проектов и идей!

Депутат Саратовской областной думы (фракция «Единая Россия»)

Сергей Суровов.