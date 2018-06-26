"Люди в белых халатах": век XXI

Всякий раз, когда улыбается удача и мне удаётся встретиться с интересными, креативными людьми, невольно узнаю немало нового, важного, актуального, о чем хотелось бы поговорить, что хотелось бы обозначить на страницах районной газеты...

Не стала исключением в этом смысле и встреча, состоявшаяся в стенах Центральной районной поликлиники ГУЗ СО "Балашовская районная больница" в преддверии Дня медицинского работника. Корреспонденту "Балашовской правды" довелось пообщаться за импровизированным круглым столом как с представителями молодого, так и старшего, более опытного поколений балашовских врачей. А потому в ходе этой встречи главные герои предстоящего профессионального праздника - врачи Балашовского района - рассказали о том, как пришли в профессию, чем занимаются, что волнует их ныне…

Так, молодой врач Анна Олеговна Дмитриева работает по специальности только первый год. Она окончила Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского в 2017 году. Сейчас трудится участковым терапевтом в поликлинике №2 ГУЗ СО "Балашовская районная больница". Профессиональные обязанности Анны Олеговны состоят в проведении медицинского приёма больных терапевтической направленности, в посещении на дому взрослых людей, не способных из-за недуга

подняться с кровати, выйти из квартиры. Регулярные дежурства в отделении терапии также составляют трудовые будни молодого специалиста.

Конечно, работа молодому специалисту нравится, позволяет в полной мере профессионально самореализовываться. Причем Анне Олеговне на пути становления в качестве врача, как говорится, «повезло». Она попала в "окопы" практической медицины буквально со студенческой скамьи - ее выпуск оказался первым в России, которому не довелось пройти "суровую школу" интернатуры. А потому А.О. Дмитриева на личном опыте убедилась, что в современных условиях интернатура для молодых врачей очень даже нужна. Кстати, Анна Олеговна является искренней поклонницей здорового образа жизни. Увлекается бегом на длинные дистанции, и в её спортивном календаре уже были забеги, например, по полумарафонской трассе…

Врач-невролог Ирина Александровна Ермакова прошла все ступени становления в качестве врача. Вначале она окончила Балашовское медицинское училище (медсестринское отделение). Работала медсестрой, лаборантом. Затем окончила БИ СГУ, где получила диплом биолога-эколога. И вскоре поступила в Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского, в котором также успешно завершила обучение. А с сентября 2017 года стала трудиться на прихоперской земле врачом-неврологом.

Сейчас Ирина Александровна ведет амбулаторный приём врача-невролога непосредственно в Центральной районной поликлинике ГУЗ СО "Балашовская районная больница" и по совместительству в поликлинике №1. Работа ей нравится. Медсестра у неё замечательная, коллеги поддерживают. При этом в своей деятельности И.А. Ермаковой чаще всего приходится сталкиваться с остеохондрозами, а также с инфарктами головного мозга (инсультами), которые в последнее время заметно "помолодели". Ведь сегодня, к сожалению, инсульты часто встречаются в молодом возрасте (после 35 лет) и даже у детей. В связи с более активным внедрением в практику магниторезонансного томографирования, стал чаще выявляться на ранних стадиях рассеянный склероз. К примеру, только за минувшие полгода Ирине Александровне удалось выявить четыре случая опасного заболевания.

Другим важным направлением деятельности И.В. Ермаковой является процесс восстановления больных, перенесших инфаркт мозга. Врач назначает лечение, согласно установленным стандартам. Рекомендует пациентам дополнительное пролечивание два раза в год в условиях стационара. Направляет пациентов на лечебную физкультуру. Также назначаются консультации и у врача-физиотерапевта, массаж, аппаратные физиопроцедуры.

Примечательно, что Ирина Александровна Ермакова заканчивала интернатуру и практику проходила в условиях стационара в областном центре. А потому смогла на личном опыте почувствовать разницу между поликлинической работой и работой в стационаре. Конечно, врачебная деятельность в стационаре немножко сложнее, но её преимущество состоит в том, что в саратовской больнице одновременно трудилось много опытных неврологов, которые, благодаря своим профессиональным знаниям и опыту, могли дать дельный совет, помочь в непростой ситуации. В областном стационаре активно использовалось как компьютерное (КТ), так и магниторезонансное томографирование (МРТ). Да и нагрузка была другой: за месяц И.А. Ермакова пролечивала порядка 20 - 30 больных, а сегодня на амбулаторный приём к нашей героине приходит около 500 - 600 пациентов.

Однако для Ирины Александровны жизнь отнюдь не ограничивается сугубо рабочими буднями. Она очень увлекается вязанием, изучает особенности нетрадиционной медицины (медитация, светотерапия, музыкальный подход).

- А что бы Вы, Ирина Александровна, рекомендовали читателям "Балашовской правды" именно как невролог? - обратился автор этих строк к молодому врачу…

- Воспринимать любую острую ситуацию, скажем, более нейтрально, не принимать всё близко к сердцу. Обязательно следить за артериальным давлением, потому что чаще всего инфаркты головного мозга происходят именно на фоне подъема артериального давления и нервного перенапряжения. В случае, если врач прописал медикаментозное лечение, то нужно постоянно принимать гипотензивные препараты. Обязательно посещать невролога, хотя бы два раза в год. Вовремя сдавать анализы и пунктуально выполнять все рекомендации врача! А в преддверии праздника хотелось бы поздравить мою маму, фельдшера Родничковской участковой больницы Л.В. Грищук, своих коллег по медицинскому цеху: Т.В. Воробьёву, Л.В. Кипину, И.А. Беленкову...

Пожалуй, наиболее опытным участником нашей импровизированной встречи за круглым столом стал заведующий Родничковской участковой больницей ГУЗ СО "Балашовская районная больница", депутат Собрания депутатов Балашовского муниципального района, заслуженный врач РФ Николай Евгеньевич Безруков. Стоит отметить, что Николай Евгеньевич входил в список претендентов премии Национальной медицинской палаты в номинации "Земский доктор" в 2016 году. Примечательно также, наш герой стоял и у "истоков" клуба "Балашовские "моржи" - Айсберг", организованного в 2005 году редакцией газеты "Балашовская правда".

"После окончания Саратовского медицинского института и интернатуры по терапии я приехал в Родничковкую участковую больницу, где сразу стал работать главным врачом, - начал свой рассказ Николай Евгеньевич. - Работа врача на селе, безусловно, многогранная, интересная, напряженная. Мне и терапевтом приходилось быть, и плановые операции делать, и первичные хирургические обработки. В больнице имелось рентгеновское оборудование, фиброгастроскоп. В нашем лечебно-профилактическом учреждении даже открыли отделение скорой медицинской помощи, которое, помимо Родничка, обслуживало села Данилкино, Терновка, Сухая Елань, Лесное, Старый Хопер. Сейчас это отделение вошло в состав Балашовской станции скорой медицинской помощи.

Сегодня серьезным направлением работы является профилактика опасных заболеваний, выявление на ранних стадиях злокачественных новообразований, - продолжил Н.Е. Безруков. - Сюда можно отнести профилактические осмотры, флюорографическое обследование, выездные формы работы, скрининг-тесты и, конечно, пропаганду здорового образа жизни.

Кстати, личный пример здесь очень актуален. Так, я сам занимаюсь моржеванием ещё с 1978 года, со студенческой скамьи, практически четыре десятка лет. А потому от всей души рекомендую всем балашовцам уделять больше внимания здоровому образу жизни, где важны и здоровое питание, и закаливание, и физические нагрузки".

В свою очередь, для системы здравоохранения в целом Н.Е. Безруков советует развивать первичное звено медицины. Поскольку, если не укреплять первичное звено, то будет много пропусков опасных болезней, пациенты будут поступать в стационар с крайне тяжелыми, запущенными случаями, когда современное высокотехнологичное оборудование уже не сможет им помочь. Между тем опытные, знающие врачи первичного звена умеют ставить диагноз буквально "в дверях", когда пациент только-только заходит в кабинет. Поскольку по целому набору признаков они могут определить основные болезни, беспокоящие человека. С другой стороны, Н.Е. Безруков хотел бы обратить внимание российских законодателей на восстановление системы наставничества во врачебной среде, которое, безусловно, заметно повысит уровень профессионализма молодых специалистов и, в конечном итоге, скажется на жизни россиян, в том числе балашовцев, которая станет значительно лучше, здоровее!

Ну, а по завершении встречи за круглым столом балашовские врачи в преддверии Дня медицинского работника пожелали своим коллегам крепкого здоровья, финансового благополучия и новых ярких профессиональных успехов.

"БП" №№83-84 от 14 июня.