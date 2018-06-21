Учебные сборы допризывников прошли в Балашове

Впервые майскими днями 2018 года Учебная авиационная база встречала столько допризывников, обучающихся в учебных заведениях Балашовского, Романовского и Калининского районов. Учебные сборы с юношами являются обязательным элементом раздела "Основы военной службы" предмета "Основы безопасности жизнедеятельности".

Чёткое выполнение своих служебных воинских обязанностей продемонстрировали на контрольно-пропускном пункте (КПП) дежурные военнослужащие-женщины контрактной службы. Что было положительно отмечено учителями ОБЖ и прибывшими гостями. А юноши, как говорится, увидели безупречное исполнение Устава внутренней службы Вооружённых сил Российской Федерации.

Пройдя процедуру проверки, участники сборов в сопровождении дополнительного наряда дежурных строем проследовали на строевой плац.

После построения на плацу учебного батальона в линию взводных колонн юношей приветствовали: методист управления образования Е.Г. Чеботарёва, сотрудник военного комиссариата города Балашов, Балашовского и Романовского районов Р.Ю. Чикунов, руководитель методического объединения учителей ОБЖ А.В. Смотров, начальник штаба Балашовского отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" подполковник запаса Н.В. Галевич и руководители сборов - офицеры штаба УАБ.

В качестве организаторов межрайонных учебных сборов присутствовали начальник управления образования администрации Балашовского муниципального района В.В. Шатковская и старший помощник военного комиссара города Балашов, Балашовского и Романовского районов по правовой работе В.Б. Гречишкин.

Выступающие говорили о значимости сборов для юношей, о порядке и дисциплине на отведённой для занятий территории, на стрельбище, о необходимости строгого соблюдения мер техники безопасности.

Учитывая солнечную и жаркую погоду, на весь период данного мероприятия "на всякий случай" дежурила машина с медперсоналом ГУЗ СО "Балашовская станция скорой медицинской помощи".

А во время выезда колонн автобусов для проведения практических учебных стрельб на Ртищевской трассе дежурили экипажи опытных сотрудников ДПС ОГИБДД МО МВД РФ "Балашовский".

Спасибо военнослужащим УАБ, которые, несмотря на занятость, всё же на практике показали юным подопечным азы солдатской науки: обучили неполной разборке и сборке автомата Калашникова, тактично и настойчиво показывали приёмы и правила стрельбы из автомата в положении лёжа, делали замечания, кого-то хвалили, подбадривали. Терпеливо обучали строевым приёмам…

Вижу, как на специально оборудованном рабочем месте военнослужащие подробно объясняют правила облачения в общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Ох, и не лёгкая это работа... Недаром говорят, кто из бойцов не надевал общевойсковой защитный комплект в армии, тот не знал настоящей солдатской службы.

На второй день сборов допризывники на полигоне впервые в жизни стреляли боевыми патронами из легендарного и лучшего в мире стрелкового оружия - автомата Калашникова. Того самого, который только вчера они держали в неокрепших руках, и ровно через год, прижав его к груди, примут военную присягу и будут защищать нашу Родину - Россию.

"БП" №№85-86 от 19 июня.