Студия "Крылья" покорила "творческий Олимп" в Сочи

В начале мая 2018 года в столице XXII зимних Олимпийских игр 2014 года в городе Сочи проходил XXXI международный творческий фестиваль-конкурс "На творческом Олимпе" в программе десятого юбилейного сезона международного проекта фестивалей творческого объединения "Салют талантов".

Воспитанники хореографической студии "Крылья" под руководством своего любимого наставника - педагога дополнительного образования Е.С. Загорняковой ЧОУ "Многопрофильный образовательный центр "Школа "Крылья" стали победителями престижного детско-юношеского форума.

В конкурсе приняли участие более 300 юных дарований различных направлений и жанров искусства из Абхазии, Казахстана, Беларуси, Узбекистана и России (Калмыкия, С.-Петербург, Брянск, Фрязино, Воронеж, Балашов и другие).

Корреспондент "Балашовской правды" встретился с талантливым хореографом, многократной победительницей международных и всероссийских конкурсов Екатериной Сергеевной Загорняковой и, как говорится, всё узнал "из первых рук".

- Не скрою, что впервые с появлением на балашовской сцене хореографического коллектива "Манго" зрители с удивлением увидели совершенно новое и необычное направление в танце и впервые познакомились с Вашим творчеством. А костюмы, в которых выходят на сцену танцоры, поражают воображение своей красотой, элегантностью, загадочностью и неожиданными решениями образов. Я бы добавил, что в танцах появился некий загадочный восточный колорит...

- Ещё во время учёбы в Пензенском государственном университете я начала заниматься хореографией. Там уже широкую известность в хореографии получило направление восточных танцев. Кстати, впервые преподавать и обучать танцам начала ещё в Пензе.

Могу смело сказать, что считаю себя абсолютно счастливым человеком, поскольку непросто занимаюсь любимым делом, но и живу своей работой. Хореографическая студия как для меня, так и для многих учеников стала второй семьей, вторым домом. В Балашове окончила отделение "Хореография" по специальности "Народное художественное творчество" филиала Саратовского областного колледжа искусств. Считаю своим учителем заслуженного работника культуры Российской Федерации Надежду Борисовну Макееву. Ведь 90 процентов всех приобретённых знаний в области хореографии и сценической постановки танца я получила от этого замечательного педагога и человека.

Только через трудолюбие и любовь к искусству танца воспитанники студии "Крылья" становятся лауреатами многих городских, районных, региональных, всероссийских и международных конкурсов. И здесь, несомненно, колоссальная заслуга моей верной помощницы и друга, кандидата в мастера спорта, педагога Анастасии Дмитриевны Чухровой.

Для участия в различных городских и районных мероприятиях очень часто приглашают наш коллектив. Но почему-то только взрослых исполнителей. А ведь у нас есть замечательные талантливые детские группы, для которых, чтобы расти и набираться опыта, большая сцена просто необходима.

- Итак, начало последнего весеннего месяца 2018 года. Краснодарский край. Город Сочи на побережье Чёрного моря...

- К поездке на международный фестиваль "На творческом Олимпе" мы начали готовиться ещё с осени 2017 года. А дело это хлопотное и, надо сказать, дорогостоящее. Так как спонсоров, которые бы заинтересовались нашим творчеством, к сожалению, нет, то вопрос поездки обговаривали с родителями воспитанников студии. Можно сказать, что только благодаря родителям ребят и состоялась наша поездка. Некоторые родители даже согласились сопровождать группу из 33 участников. Меня поразило трудолюбие и выносливость деток - при подготовке к конкурсу им приходилось порой заниматься по 6 раз в неделю, и они с достоинством выдержали эти нагрузки и оправдали наши ожидания.

Конкурс проходил одним днём. Каждому коллективу организаторы предоставляли основную сцену для репетиции. Мы выполнили все условия фестиваля и представили конкурсантов в номинациях: детский и эстрадный танец. В каждой

номинации оценивались два заявленных номера. Кроме того, у нас было и "секретное оружие": дуэт девочек и соло. И эта наша заготовка сработала на все 100 процентов!

- Каков возрастной состав балашовских конкурсантов хореографической студии "Крылья"?

- В младшей номинации выступали дети до 7 лет, в средней - 8-10 лет, в старшей - от 11 до 14-ти лет. Жюри отметило самую юную участницу конкурса Юлию Кормилицыну (совсем недавно ей исполнилось 4 годика), наградив её дипломом и кубком.

По окончании фестиваля проходил круглый стол, на котором участники и педагоги имели возможность обсудить с членами жюри конкурсные выступления и обменяться мнениями. Конкурсные выступления участников оценивались по общепринятым критериям: техническое мастерство (соответственно номинации), артистизм, сложность репертуара и соответствие репертуара возрасту, создание художественного образа, с учётом субъективного мнения каждого из членов жюри. И затем уже оглашался результат.

- Признаться, хочется узнать подробности итогового результата участия в международном творческом фестивале-конкурсе.

- Как оказалось, нашим конкурентом с первых минут выступления стал сильный хореографический коллектив из столицы Калмыкии - Элисты. Они показали детский эстрадно-спортивный танец с элементами гимнастики. Я в своей работе стараюсь не делать упор на гимнастические элементы. Самое главное, чтобы сюжет будущего танца нравился самим детям, и они понимали, что именно танцуют. Только тогда танец понравится зрительской аудитории. И мы с педагогом по гимнастике Анастасией Дмитриевной Чухровой не ошиблись с выбором программы обучения.

Мастерство наших артистов было замечено и высоко оценено профессиональным жюри, и по результатам конкурсных испытаний хореографической студии "Крылья" присвоено звание лауреата первой степени в номинации "Хореографическое творчество. Детский танец. Ансамбль. Средняя возрастная категория"; лауреата второй степени в номинации "Хореографическое творчество. Детский танец. Ансамбль. Младшая возрастная категория"; лауреата второй степени в номинации "Хореографическое творчество. Эстрадный танец. Ансамбль. Дошкольная возрастная категория".

Дипломом лауреата II степени в номинации "Хореографическое творчество. Детский танец. Соло. Младшая возрастная категория" награждена Дарья Христофорова.

А вот дуэту Валерии Мыльцевой и Софьи Хамидулиной жюри вручило диплом лауреата I степени в номинации "Хореографическое творчество. Эстрадный танец. Малые формы. Смешанная младшая возрастная категория". Кроме того, девочкам вручён специальный диплом победителя за самый яркий сценический образ.

Студия "Крылья" стала обладателем кубков победителей и дипломов лауреата.

По условиям конкурса все солисты и коллективы, ставшие лауреатами первой степени, имеют право принять участие в суперфинале фестивального сезона, который пройдет в октябре 2018 года в Санкт-Петербурге. Мы также совершили интересную экскурсию по олимпийским объектам.

- Если не секрет, где вы заказываете такие прекрасные наряды для своих танцоров?

- Я уже говорила, что спонсоров, которые бы материально поддерживали нашу студию, на сегодняшний день, к сожалению, нет. У нас подобрался коллектив единомышленников среди родителей. Все костюмы и наряды для танцев я придумываю сама. А безукоризненно воплощает все мои замыслы замечательная швея - Наталья Михайловна Плохих, мастер "золотые руки". Словом, всё покупаем и шьём за свой счёт.

30 июня наш коллектив планирует выехать в город Борисоглебск, где мы покажем интересную программу. Эта поездка будет продолжением нашей подготовки к предстоящему суперфиналу в северной столице.

- Поздравляю с победой, и удачного выступления в Борисоглебске и Санкт-Петербурге!

- Спасибо.

P.S. Благодаря успехам многих коллективов, где работают поистине талантливые педагоги, специалисты - мастера своего дела, о Балашове как о городе культурно развитом, славящемся своими высокими достижениями, знают далеко за пределами региона и России. Этот факт известен давно. Как и другой (местного значения) - финансирование поездок и выступлений одарённых детей. И здесь мы ставим многоточие...

"БП" №№85-86 от 19 июня.