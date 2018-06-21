"Граница на замке, ключ - в кармане!"

26 мая 2018 года балашовские пограничники отметили 100-летие со дня образования По-граничной службы ФСБ России. В сквере железнодорожников недалеко от монумента Пограничникам всех поколений состоялось грандиозное праздничное мероприятие.

Балашовское отделение Саратовской региональной общественной организации ветеранов-защитников государственной границы "Часовые Родины" впервые заявило о себе и начало осуществлять военно-патриотическую деятельность в Балашовском муниципальном районе в 2013 году. Именно тогда, по рекомендации председателя правления СРООВ ЗГГ "Часовые Родины" А.П. Ершова, в Балашове начала создаваться и действовать активная группа пограничников-воинов запаса. А уже 5 апреля 2014 года руководителем местного отделения общественной организации "Часовые Родины", старшиной заставы был избран А.Ю. Муранов. Служба в Пограничных войсках (1986-1989) и опыт грамотного, талантливого организатора вновь пригодились Александру Юрьевичу спустя 30 лет после армейской службы уже на общественной работе.

Благодаря администрациям района и города, управлению архитектуры и градостроительства, генеральному директору ООО "ЖБК-8" (в 2014 году - П.М. Петраков), труду и усилиям самих ветеранов, сегодня у нас есть мемориал, посвященный пограничникам всех поколений.

Кстати, пограничный столб, объёмная мраморная плита с изображением карты СССР и обозначением на ней мест службы пограничников Балашова были изготовлены на средства и пожертвования самих воинов-пограничников.

За сравнительно короткий срок своего существования новая организация на деле показывает образец системной и целенаправленной военно-патриотической работы в районе.

Так, в 2016 году за большой вклад в дело сохранения лучших традиций Пограничной службы, активное участие в военно-патриотическом воспитании молодёжи местное отделение СРООВ ЗГГ "Часовые Родины" отмечено благодарственным письмом начальника Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям генерал-майора С.И. Митюшина.

Ближе к назначенному часу, поздравляя и приветствуя по-мужски друг друга, к мемориалу подтягивались виновники торжества, горожане, отдыхающие в сквере, жители ближайших домов. Приходили даже семьями, отложив домашние дела на потом.

Вижу учащихся и педагогов школ № №3, 5, 16. Здесь же балашовские отряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия": "Юные спасатели" МОУ СОШ №7, Школа юных космонавтов имени дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта А.А. Леонова, военно-патриотический клуб "Поиск" МОУ СОШ №17, "Патриоты России" МОУ СОШ

с. Хопёрское и МБОУ СОШ №9 имени П.А. Столыпина.

О том, что организация "Часовые Родины" действительно стала признанной не только в городе и районе, но и в регионе, а также за его пределами, можно было судить по количеству прибывших гостей из Саратова, Липецка, Ртищево, Романовского, Калининского, Аркадакского и Екатерининского районов. Практически весь сквер железнодорожников был заполнен людьми. Духовой оркестр Учебной авиационной базы мелодиями военных песен придавал праздничное настроение.

28 мая 1918 года декретом Совнаркома была учреждена Пограничная служба РСФСР. Как только не называли российских стражей границ: "зелёные осы", "зелёные фуражки"... А ведь действительно, светло-зелёная фуражка - один из символов Пограничной службы. Её появление связывают с пограничной стражей XVIII-XIX веков. Уже намного позже появились бесшовные, светло-зелёные фетровые береты и тельняшки с бело-зелёными полосками.

На часах 12.00. Слышна громкая команда: "Отряд, становись! Равняйсь! Смирно!" И вот уже сводная колонна более чем из 200 человек (батальон по армейским меркам), возглавляемая ветераном-фронтовиком В.И. Колмыковым, торжественным маршем проследовала к месту построения у мемориала.

Убелённые сединами ветераны с боевыми наградами стояли плечом к плечу в едином строю с совсем ещё юными пограничниками (по меркам военной службы, нахождения в запасе и возрасту).

Бывших пограничников не бывает! Девиз героических парней в зелёных фуражках сохранился со времён сражений и поныне - "Ни шагу назад! Честь! Отечество! Долг! Граница на замке - ключ в кармане!".

Как в былые годы армейской службы, руководитель местного отделения СРООВ ЗГГ "Часовые Родины" А.Ю. Муранов по-военному четко сдал рапорт своему нынешнему "командиру" - председателю правления Саратовской региональной общественной организации ветеранов-защитников государственной границы "Часовые Родины" А.П. Ершову. И вот уже в ответ на приветствие "Здравствуйте, товарищи пограничники!" звучит дружное и громкое "Здравия желаем, товарищ председатель!".

Обращаясь к тем, кто прошёл пограничными тропами, матерям, жёнам и вдовам погибших бойцов, представителям власти города и района, общественных организаций, школьникам, ведущая митинга, режиссёр массовых мероприятий Центра культуры Марина Александровна Шиленко сказала: "28 мая 2018 года Пограничные войска России отмечают знаменательную дату - 100-летие образования. Мы собрались у мемориала, чтобы отдать дань уважения всем воинам, кто мужественно защищал и защищает рубежи нашей Отчизны, для которых такие понятия, как Долг, Честь и Отечество, священны! Почтить память погибших героев...".

Звучит Гимн Российской Федерации.

Окончание в "БП" №№85-86 от 19 июня.