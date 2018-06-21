Грандиозной шоу-программой "Моя любовь - моя Россия" на городской площади отметили жители Балашовского муниципального района 12 июня самый главный государственный праздник в нашей стране - День России.

Надо сказать, даже погода в этот вторник как будто решила "войти в положение" и подарила всем нам пусть не жаркий (что нынешним летом, увы, большая редкость), но все-таки ясный и сол-нечный день. А общее настроение пришедших на площадь людей вполне мог бы выразить огромный баннер, украшающий сцену, где на фоне Московского кремля красовалось: "Вместе мы - Россия".

Земляков с праздником поздравил глава БМР П.М. Петраков.

- День России - праздник, который объединяет всех нас, россиян. У нашей страны великое прошлое: победный май 45-го, полет первого человека в космическое пространство, олимпийские игры в Москве и Сочи, князь Дмитрий Донской и великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин… За этими вехами, названиями и именами множество священных дат, памятных событий, великих героев в прошлом и настоящем.

А сегодняшний день России - это уникальный 19-километровый Крымский мост, космодром "Восточный", новейшие военные комплексы, спасенная Пальмира… Конечно, это и чемпионат мира по футболу. Примечательно, что осенью прошлого года на стадионе "Олимп" появилось современное искусственное покрытие футбольного поля, которое позволяет теперь проводить на нашем стадионе футбольные матчи практически любого уровня.

С программы дальнейшего благоустройства Поворинского мемориала мы начинаем масштабную подготовку к 75-летию Великой Победы. В этом году у нас пройдет II межрегиональный фестиваль "Театральное Прихоперье", посвященный 100-летию Балашовского драматического театра.

Россия - это в том числе и наш район, это наши предки и потомки, это мы с вами. А потому позвольте еще раз поздравить всех вас с замечательным праздником - с Днём России.

Далее Павел Михайлович вручил трём молодым балашовским семьям свидетельства на приобретение жилья. Счастливыми обладателями заветных документов стали семьи Пономарёвых, Люлькиных и Ёлкиных.

Здесь же, на праздничном торжестве в честь Дня России, состоялось и еще одно вручение не менее важных и нужных документов. Группе балашовских юношей и девушек, достигших 14-летнего возраста, заместитель начальника МО МВД России "Балашовский подполковник полиции Л.Н. Мит-рюшкина и руководитель областного совета общественных помощников уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области Е.В. Лукьянова вручили самый главный документ любого человека, проживающего в России - паспорт гражданина Российской Федерации.

Ну, а праздник тем временем продолжался своим чередом. Сменяя друг друга, на сцену поднимались самые известные и любимые не только в нашем районе, но и далеко за его пределами творческие коллективы и исполнители: танцевальный коллектив "Лучик солнца", ансамбль казачьей пенсии "Исток", образцовый хореографический ансамбль "Туесок", народный ансамбль песни и танца "Хопёрская вольница", народный ансамбль "Любава", ансамбль "Премьера", народный танцевальный коллектив "Флэш дэнс", а также Юлия Шилкина, Вероника Шабанова, Юлия Мялкина, Николай Загудаев, театр молодежной моды "Алексия"…

Примечательно, что концертная программа, посвященная Дню России, состояла не только из русских песен и танцев. В какой-то момент на сцене закружился хоровод из танцев народов, представители которых веками живут в мире и дружбе на территории Российской Федерации: белорусов, украинцев, узбеков, башкир, калмыков… А иначе, наверное, и быть не может и не должно. Ведь Россия не только самое крупное государство, но и одно из самых многонациональных. И эта наша особенность не раз выручала Россию на протяжении ее многовековой истории.

"БП" №№85-86 от 19 июня.