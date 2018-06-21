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Четверг, 21 июня 2018 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Выслушала всех. Постарается помочь каждому...

Балашовский муниципальный район с рабочим визитом посетила депутат Государственной Думы Российской Федерации О.Ю. Баталина.

В общественной приемной местного отделения партии "Единая Россия" Ольга Юрьевна провела прием граждан по личным вопросам. На встречу с федеральным парламентарием записались 24 человека, поэтому диалог депутата с местными жителями растянулся на четыре часа.
Вопросы и проблемы, с которыми балашовцы обращались к О.Ю. Баталиной, были самыми разными и, увы, в основной своей массе, вполне традиционными: необходимость сложного и дорогостоящего лечения, качество жилищно-коммунальных услуг, содействие в приобретении санаторно-курортной путевки, содействие в предоставлении  жилья… Но одно можно сказать точно: простых обращений здесь не было.
Наряду с обращениями личного характера несколько человек подняли вопросы, которые затрагивают интересы больших групп людей: принятие закона "О детях войны", о внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащего"…
А вот один из активистов Балашовской районной организации "Российский союз молодежи" пришел на прием, чтобы пригласить депутата Госдумы на ежегодный традиционный межрегиональный форум молодежи "Хопер". Ольга Юрьевна пообещала постараться изыскать  в своем плотном рабочем графике возможность побывать на форуме самой и привезти с собой кого-нибудь из наиболее интересных и медийных личностей федерального уровня.
После завершения приема граждан О.Ю. Баталина побывала на городской набережной Хопра.  Стоит напомнить, что именно эта общественная территория победила  в народном голосовании по отбору общественных территорий в рамках программы "Комфортная городская среда". Проект реконструкции набережной победил и во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в категории "Малые города с населением от 50 до 100 тысяч человек". Ольга Юрьевна поздравила балашовцев с этой победой, выразила администрации города и района благодарность за качественную работу по подготовке к участию в конкурсе и высказала готовность оказывать поддержку в реализации столь масштабного и долгожданного для балашовцев проекта.

"БП" №№83-84 от 14 июня.