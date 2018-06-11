Балашовцы определились с предпочтениями

Сто дней, даже уже меньше, остается до очередного единого дня голосования в Российской Федерации. По сути дела, от очередных выборов нас отделяет лишь начавшееся календарное лето. И если с этим самым летом, по крайней мере, в наших краях, пока еще все не слишком определенно в смысле погоды и видов на купальный сезон, то осень обещает быть весьма интересной и, возможно, даже щедрой на сюрпризы. И далеко не только в климатическом отношении…



Напомню, что 9 сентября должны состояться довыборы депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Саратовскому одномандатному избирательному округу №163 и по Балашовскому одномандатному избирательному округу №165. Одновременно с ними пройдут и очередные выборы в органы местного самоуправления, в частности, в Совет депутатов муниципального образования город Балашов.

Политические силы и отдельные кандидаты каждый на свой манер выстраивают тактику и стратегию действий на предстоящих выборах. К примеру, партия "Единая Россия" загодя объявила, что со своими кандидатами она будет определяться в ходе предварительного голосования, которое было назначено на 3 июня 2018 года. Как считают некоторые наблюдатели, таким образом избирателям делегируется право самим выбрать кандидатов от партии на выборы в сентябре.

И вот в минувшее воскресенье ровно в 8 часов утра по местному времени на всей территории Балашовского муниципального района открылись 17 счетных участков (11 в самом Балашове и шесть в районе). Важно отметить, что в отличие от внутрипартийного голосования (праймериз), где могут голосовать только члены той или иной партии и, как правило, за кандидата от этой самой партии, в нынешнем предварительном голосовании мог принять участие практически лю-бой желающий, достигший 18-летнего возраста, независимо от партийной принадлежности. И еще одна особенность, впрочем, уже знакомая тем балашовцам, которые голосовали в марте нынешнего года, в ходе определения общественной территории, подлежащей благоустройству. Тогда, напомню, балашовцы из пяти предложенных вариантов предпочли городскую набережную. Так вот, подобно тем выборам, здесь также практиковалось так называемое рейтинговое голосование. Другими словами, можно было отдать свой голос не за одного кандидата, как это обычно бывает, а за двух, трех… Да хоть за всех кандидатов.

К слову сказать, за симпатии балашовцев на одномандатном избирательном округе №165, где уже через три месяца пройдут довыборы депутата Госдумы, боролись сразу пять кандидатов: администратор МКУ "Балашовский драматический театр" Д.И.Власов, ведущая программ ГТРК "Саратов" Л.А. Матвеева, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия" Е.А. Примаков, директор ГАУК "Саратовский театр кукол" А.А. Удалов и президент благотворительного фонда "Неравнодушные сердца" А.В. Фетисова.

Глава Балашовского муниципального района П.М.Петраков также принял участие (традиционно в числе первых) в предваритель-

ном голосовании. Он при-

был на счетный участок №64.006.011, расположенный в здании МОУ СОШ №5. После завершения всех формальностей глава прокомментировал свой выбор.

- Сегодня в Балашовском районе проходит предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии "Единая Россия" кандидатов на довыборах депутата Госдумы седьмого созыва и на выборах очередного состава городских депутатов, - напомнил П.М. Петраков.

- По сути дела, мы выбираем лучших из лучших из числа как членов "Единой России", так и ее сторонников. Сюда я пришел не только как член "Единой России" и не только как глава района, но и как активный человек, которому небезразлично, кто и как будет представлять балашовцев, прежде всего, конечно, в Государственной Думе. Но и городской Совет депутатов тоже очень важен.

Отрадно отметить, что значительная часть балашовцев думает примерно так же. Об этом можно судить хотя бы по тому, что на 10 часов утра счетные участки уже посетили и сделали свой выбор более 1200 человек. Только на данном участке уже определились со своим выбором более 100 чело-век. Так что народ идет активно, заинтересованно, кандидатов своих знают, выбирают тех, кто им по душе.

Самому же Павлу Михайловичу, как выяснилось, по душе пришелся известный российский журналист-международник, член Общественной палаты, гендиректор некоммерческой организации "Русская гуманитарная миссия", внук одного из самых уважаемых российских политических деятелей Е.М.Примакова Евгений Александрович Примаков. Именно такой человек, по мнению главы Балашовского района, может и должен представлять балашовцев и "Единую Россию" в Государственной Думе.

Между тем голосование шло своим чередом весьма активно. Иногда к столам за бюллетенями выстраивались даже небольшие очереди.

Работа всех 17 счетных участков продолжалась до 20 часов. Каких-либо нарушений в работе счетных участков, случаев препятствования свободному волеизъявлению граждан, жалоб зафиксировано не было.

Сразу после завершения предварительного голосования его итоги объявил секретарь местного отделения партии "Единая Россия" С.В.Попов:

- В ходе предварительного голосования по определению кандидатов от партии "Единая Россия" на дополнительные выборы в Государственную Думу по Балашовскому одномандатному округу №165 и кандидатов в Совет депутатов МО город Балашов явка населения составила 14, 91 процента от общего количества избирателей.

По предварительным подсчетам поданных голосов, на территории Балашовского района по кандидатам на выборы в Госдуму победу одержал Евгений Александрович Примаков. Также балашовцы определились со списком кандидатов, которые будут выдвинуты на предстоящие выборы городского Совета депутатов местным отделением партии "Единая Россия".

Жалоб и замечаний о каких-либо нарушениях в ходе предварительного голосования не поступало.

"БП" №№81-82 от 7 июня.

