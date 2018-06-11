Всероссийский конкурс юных талантов «Синяя птица» объявляет дополнительные кастинги

Прием заявок на участие в новом сезоне популярного телевизионного проекта канала «Россия 1» - Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» продолжается. В июне в Москве пройдут дополнительные прослушивания для представителей регионов России.



- Речь идет о ребятах, которые по каким-либо причинам не смогли принять участие в отборочных этапах, которые проходили в апреле по всей стране, - разъяснила представитель конкурса в Саратовской области, продюсер ГТРК «Саратов» Анна Савина. – Например, в нашем городе региональный тур проекта проходил на базе областной телерадиокомпании 28 и 29 апреля, но некоторые дети, подававшие на него заявки, не смогли в эти дни приехать на само прослушивание, т.к. в это время находились за пределами региона. Некоторым юным исполнителям потребовалось дополнительное время на подготовку номеров, а кто-то, побывав на региональном этапе и прочувствовав атмосферу проекта, решил, что за короткое время подготовит еще один номер, и именно с ним будет подавать заявку еще раз.

Чтобы пройти дополнительное прослушивание, необходимо заполнить анкету на официальном сайте проекта ptica.tv. Заявки принимаются по номинациям: игра на музыкальных инструментах; вокал (классический, народный, эстрадный); хореография (классический балет, спортивно-бальные танцы, народный танец, акробатический рок-н-ролл, степ и т.д.); оригинальный жанр (цирковое искусство, акробатика, художественная гимнастика и иные оригинальные жанры); художественное слово и актерское мастерство; ораторское искусство.

Участие в конкурсе могут принять дети до 16 лет включительно!

Контактное лицо проекта в Саратовской области – Савина Анна Сергеевна, продюсер ГТРК «Саратов», тел. (8452) 494-762; 8-937-022-4348



По информации ГТРК «Саратов»