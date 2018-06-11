От чистого сердца в честь Победы

Необычную и в то же время весьма трогательную акцию накануне прошедшего Дня Победы объявил и провел популярный у балашовцев магазин «Планета одежды и обуви», расположенный в здании торгового центра «Балашовский Пассаж».



Более 130 ветеранов Великой Отечественной войны получили к празднику Великой Победы замечательные подарки от этого магазина. Более того, для некоторых из ветеранов из числа тех, кто еще может самостоятельно передвигаться, силами администрации данного магазина был организован стол со сладкими угощениями, чаем, кофе. Фронтовики и труженики тыла с удовольствием провели время в гипермаркете одежды и обуви, лакомились угощением, пели любимые фронтовые песни, читали стихи, вспоминали однополчан.

Впрочем, надо сказать, акция коснулась не только седовласых ветеранов. Понравившуюся одежду и обувь себе в подарок могли выбрать и порядка 50 ребят и девчонок из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Наступило лето, и выглядеть красивыми и стильными в это теплое и ласковое время года хочется всякому. Особенно, когда ты молод и по-хорошему амбициозен. Увы, сегодня не всякий может себе это позволить. Однако, благодаря коллективу гипермаркета «Планета одежды и обуви», возглавляемому талантливым предпринимателем и отзывчивым человеком Р. М. Саидовым, по крайней мере, у нескольких десятков балашовских подростков мечта волшебным образом осуществилась.

Самое же интересное, что подобная благотворительная акция носит отнюдь не разовый характер. Практически с первого же года работы гипермаркета «Планета одежды и обуви» в Балашове акции по поддержке нуждающихся и малоимущих граждан поставлены здесь, что называется, на постоянную основу.

Конечно, благотворительная акция вовсе не случайно приурочена к празднованию Дня Победы. Тогда, в 1941-1945 годах, фашистского зверя били вместе русские и украинцы, казахи, евреи, таджики и узбеки… Весь многонациональный советский народ. И сегодня, спустя 73 года после окончания той страшной войны, Великая Победа остается общей, одной на всех. А потому, по мысли директора гипермаркета «Планета одежды и обуви» Рахматуло Махмадуллоевича Саидова, в этот день не должно быть ветеранов, обделенных вниманием и заботой. Какой бы национальности они ни были. То же самое в равной степени относится и к молодому поколению.

Ну, а достойным завершением благотворительной акции стал благотворительный же концерт, который для всех желающих, но в первую очередь, конечно, для участников акции, дал прямо в фойе «Балашовского Пассажа» популярный танцевальный коллектив «Нью бит» и артисты из областного центра.

Кстати сказать, здесь же все желающие могли получить и Георгиевские ленточки, давно уже ставшие одним из традиционных символов Победы.

"БП" №№79-80 от 5 июня.