С чего начинается армия: век балашовского военкомата

Военный комиссариат города Балашов, Балашовского и Романовского районов на днях отметил свой 100-летний юбилей. Отметил, надо сказать, во вполне обыденной, рабочей и будничной обстановке. Оно и понятно, ведь сейчас в самом разгаре очередной призыв молодёжи на военную службу. Словом, не до широких и шумных гуляний. Дело (точнее, служба) прежде всего…



Военный комиссариат - это своеобразные незримые нити, которые связывают армию с народом. И, по большому счёту, именно с военкомата начинается армия сегодняшнего дня и рождается армия будущего. Для многих из нас военный комиссариат стал неким символом становления личности. Потому неудивительно, что 21 мая 2018 года сотрудники военкомата принимали поздравления со столь знаменательной датой практически весь день и от всех, кто так или иначе связан с этим важным учреждением: членов призывной комиссии, призывников и их родителей…

Пришел поздравить юбиляров и глава БМР (он же председатель районной призывной комиссии) П.М. Петраков. В своей поздравительной речи Павел Михайлович вспомнил юношеские годы, когда впервые получал приписное свидетельство, службу в Ракетных войсках стратегического назначения (1977-1979 гг.), военных комиссаров прошедших лет, с которыми были связаны его дальнейшая жизнь и служебная деятельность. Глава района с теплотой говорил о Г. Конькове, А. Курсекове, Г. Дылькове, О. Сидорове, В. Левчуке, В. Горбунове, А. Перистове и С. Загорнякове.

Не обошёл вниманием глава БМР и работу военкомата в годы Великой Отечественной войны, в послевоенное время, а также уже в наши дни.

Ведущий юбилейного вечера старший помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизационных ресурсов военного комиссариата города Балашов, Балашовского и Романовского районов В.М. Грищенко напомнил присутствующим, что ещё 8 апреля 1918 года вышел Декрет Совнаркома "Об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам". В связи с чем в Балашовский уезд с мандатом первого комиссара прибыл Павел Филиппович Маркитан. И уже 21 мая 1918 года был образован уездный комиссариат по военным делам, который объединял 13 волостей. Только за первые два года его деятельности было проведено более 50 различных мобилизаций местного населения в Рабоче-крестьянскую Красную армию, на фронт ушли свыше 10 тысяч наших земляков. В 1926 году под военный комиссариат было передано здание бывшего изолятора центрдетдома (бывший дом балашовского купца первой гильдии Тихона Васильевича Авдеева) по улице Ильинской (ныне ул. Володарского, 25).

Первоначально же военкомат располагался в здании бывшего Управления воинского начальника по улице Степной (ныне ул. Пушкина).

В 1930-е годы военкомат сотрудничал со штабом 61-й стрелковой дивизии во главе с комдивом Ф. Голиковым, впоследствии ставшим Маршалом Советского Союза.

Только за годы ВОВ отсюда на фронт ушли 29413 человек, из них не вернулись - 15089. В Балашове при непосредственном участии военкомата формировались 167-я и 240-я стрелковые дивизии, 963-й истребительный полк противовоздушной обороны и 1-я авиационная дивизия дальнего действия в составе трёх полков.

Военный комиссар В.В. Горбунов в своём выступлении напомнил, что в разные годы военными комиссарами служили офицеры М. Кузнецов, А. Шатилов, А. Типаев, Н. Ткаченко, В. Вьюрков, А. Колесов, А. Сергеев, Н. Фадеев, Р. Набиулин, И. Драшников, А. Смирнов, Г. Пивнев, И. Мартынов, Ф. Родимин, И. Попов, М. Цалюк... Жива здесь память и о ветеране ВОВ, почётном гражданине Балашовского муниципального района Серафиме Алексеевиче Локтионове.

Также военком отметил труд работников военкомата в тяжёлые годы после окончания войны. Происходило крупное поэтапное сокращение армии - шесть очередей демобилизации воинов-победителей с лета 1945 по 1948 год.

На плечи сотрудников Балашовского военкомата легла громадная работа по приёму на воинский учёт солдат Победы, их трудовому и бытовому устройству. Совместно с исполкомом городского и районного Советов всячески старались улучшить материально-бытовое положение семей демобилизованных, ремонтировались дома и квартиры, колхозами района выделялся прибывшим в частную собственность скот, выплачивались единовременные пособия.

Кроме того, военный комиссариат всегда особое внимание уделяет увековечиванию памяти солдат, погибших в боях и умерших от ран.

- Сегодня, в такой памятный исторический день, нельзя не вспомнить и последующие годы освоения целинных земель, боевые действия в Афганистане и Чечне, трагедию на ЧАЭС, развал СССР, Южную Осетию и Абхазию, - сказал Виктор Валентинович. Появление новых видов техники и оружия требовало совершенно новых подходов к подготовке молодёжи к службе в армии. Развивались шефские связи с воинскими частями Балашовского гарнизона.

А после распада СССР в 1991 году и с появлением с 1993 года в Вооруженных силах России подразделений, формируемых на контрактной основе, к задачам военкомата добавилась организация приёма на военную службу по контракту, а также обеспечение социальной защиты военнослу-жащих и граждан, уволенных с военной службы, а также членов их семей. Например, содействие в трудоустройстве и переподготовке, разъяснение действующего законодательства по вопросам пенсионного обеспечения и льгот, оформление соответствующих документов и многое другое. Это были непростые времена.

Еще совсем недавно, чуть более шести лет назад, приходилось с сотрудниками полиции заниматься поиском уклонистов от военной службы. Сегодня же в военкомате снова очереди из призывников. Для новобранцев и контрактников армия начинается именно отсюда. Возрождённая Российская армия стала трамплином, социальным лифтом: остаться на контрактную службу, получить об-разование, иметь шанс занять хорошую должность на гражданке - все это возможно только для отслуживших в ВС РФ. Вот и стремятся многие парни прибыть в военкомат ещё до получения повестки, чтобы армейские вакансии не закончились.

Как сказал Президент РФ В.В. Путин: "В истории военных комиссариатов - немало ярких, героических страниц, которыми по праву гордится страна. Они всегда чётко решали поставленные задачи, комплектовали воинские части и соединения, снабжали их техникой и транспортом. Вносили весомый вклад в укрепление обороноспособности государства. Сегодня военные комиссариаты - как территориальные органы Министерства обороны - надёжно обеспечивают связь между Вооружёнными силами и обществом, армией и народом".

Эти слова в полной мере относятся и к военному комиссариату города Балашов, Балашовского и Романовского районов.

Председатель первичной ветеранской организации А.Н. Зелепукин и председатель профсоюзной организации военкомата В.В. Ракша говорили, что за прошедшие годы реорганизации военкомат не раз менял своё наименование, но неизменно всегда добросовестно выполнял поставленные задачи, а сотрудники - служебные обязанности. Сегодня здесь работают отделения подготовки и призыва на военную службу; планирования; социального и пенсионного обеспечения.

Военкомат выполняет целый комплекс важных государственных задач, ведёт розыскную и военно-патриотическую работу, готовит документы и организует вручение наград военнослужащим запаса и фронтовикам, проводит работу по увековечиванию памяти наших земляков, воинов-балашовцев.

Но не стоит забывать и о главной задаче этого учреждения - обеспечении мобилизационной готовности.

Не обошлось и без приятных моментов. Глава района П.М. Петраков и военный комиссар В.В. Горбунов в честь 100-летнего юбилея вручили памятные знаки Министерства обороны Российской Федерации "Ветеран. Военные комиссариаты. 1918-2018" А.Н. Зелепукину, В.А. Миронову, С.В. Зубкову, В.Н. Клишину, А.Ю. Перистову, Ю.Б. Кравченко, А.Б. Григорьеву, С.В. Лесюку, В.И. Витушкиной, А.Б. Витушкину, Н.А. Ворониной, Л.И. Девиной, Л.Н. Жегуновой, А.В. Карпову, Л.А. Козьяковой, Н.В. Королёвой, О.Е. Лавриной, Л.Я. Семикиной, Ю.В. Хахулину, Л.И. Дружиной.

Кроме того, было отмечено, что с достоинством и честью выполняют свой служебный долг В.М. Грищенко, Л.И. Дружина, Е.В. Зарецкова, В.В. Ракша, А.Б. Витушкин, А.Я. Балановская, В.П. Саливончик, В.И. Ерёмчев, С.Н. Яшкова, О.И. Сомова, В.И. Панчехина, С.А. Жарков, Р.Ю. Чикунов...

Уходят годы, меняются люди, но решение задач по обеспечению безопасности государства, подготовке воинов земли русской военным комиссариатом остается практически неизменным.

Мы, в свою очередь, также поздравляем весь коллектив военного комиссариата города Балашов, Балашовского и Романовского районов с прошедшим юбилеем!

"БП" №№79-80 от 5 июня.