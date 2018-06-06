Евгений Примаков поблагодарил поддержавших его жителей Балашова

"Праймериз (он же «предварительное голосование») – 72,29%.

Спасибо, саратовцы, дорогие. Балашовцы, красноармейцы, ртищевцы, все-все-все. Не подведу. И спасибо моим коллегам и единомышленникам, даже не повернётся язык сказать «соперникам», моё искреннее и глубочайшее вам уважение - Лилия Матвеева, Дмитрий Власов, Александр Удалов, Алла Фетисова.



А теперь, что ж - продолжим! Выборы в ГосДуму от Балашовского округа должны пройти 9 сентября", - сообщил победитель предварительного голосования Евгений Примаков на своей странице в "Facebook".

Фото Алексея Тихомирова.

