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Среда, 6 июня 2018 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Евгений Примаков поблагодарил поддержавших его жителей Балашова

"Праймериз (он же «предварительное голосование») – 72,29%.
Спасибо, саратовцы, дорогие. Балашовцы, красноармейцы, ртищевцы, все-все-все. Не подведу. И спасибо моим коллегам и единомышленникам, даже не повернётся язык сказать «соперникам», моё искреннее и глубочайшее вам уважение - Лилия Матвеева, Дмитрий Власов, Александр Удалов, Алла Фетисова.
 

А теперь, что ж - продолжим! Выборы в ГосДуму от Балашовского округа должны пройти 9 сентября", - сообщил победитель предварительного голосования Евгений Примаков на своей странице в "Facebook".
Фото Алексея Тихомирова.
 