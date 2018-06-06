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Среда, 6 июня 2018 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Секретарь БМО ВПП "Единая Россия" Сергей Попов: "Уверенную победу в Балашовском муниципальном районе одержал Евгений Примаков"

 В Балашове подводятся итоги Партийного голосования по определению кандидатов от Партии «Единая Россия»  на дополнительные выборы в Государственную Думу по Балашовскому округу и кандидатов в Совет МО г. Балашов.

Нарушений и жалоб ни на одном из счетных участков не зафиксировано.
Явка населения составила 14, 91 процента от общего количества избирателей.
По предварительным подсчетам на территории Балашовского района уверенную победу в голосовании по кандидатам в Госдуму одержал Евгений Примаков.
Также балашовцы определились со списком кандидатов, которые будут выдвинуты Балашовским местным отделением Единой России на выборы в городской Совет