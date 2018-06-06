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Среда, 6 июня 2018 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Руководитель исполнительного комитета БМО ВПП «Единая Россия» Марина Ненахова об окончании процедуры предварительного голосования на территории Балашовского района

 Сегодня в Балашове и Балашовском районе состоялось партийное голосование по определению кандидатов от партии «Единая Россия» на дополнительные выборы в Государственную Думу по Балашовскому одномандатному избирательному округу № 165 и на основные выборы в Совет муниципального образования г. Балашов.

В настоящий момент все счетные комиссии приступили к подведению итогов голосования.
Нарушений и жалоб ни на одном участке не было зафиксировано.
От лица Балашовского местного отделения хочется поблагодарить  всех наших Балашовцев, кто принял активное участие  и поддержал наших кандидатов от партии «Единая Россия»