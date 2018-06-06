Глава муниципального образования г. Балашов Владимир Якубович о ходе голосования на ПГ партии «Единая Россия»

Подходит к завершению этап предварительного голосования партии «Единая Россия». Предварительные данные показывают хорошую активность жителей нашего города. Это говорит, прежде всего, о том, что жителям не безразлична как судьба нашего города, так и кто будет кандидатом, а в дальнейшем депутатом, как в Государственной Думе, так и в Совете МО г. Балашов. Подходит к завершению этап предварительного голосования партии «Единая Россия». Предварительные данные показывают хорошую активность жителей нашего города. Это говорит, прежде всего, о том, что жителям не безразлична как судьба нашего города, так и кто будет кандидатом, а в дальнейшем депутатом, как в Государственной Думе, так и в Совете МО г. Балашов.

Хотел бы поблагодарить всех жителей города за хорошую активность, за гражданскую позицию и за то, что нашли время прийти на избирательные участки и отдать свой голос