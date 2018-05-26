Так называлась патриотическая акция, которую накануне Дня Победы провели в рамках Весенней недели добра-2018 в Балашовском муниципальном районе сотрудники местного филиала ГБУ "Региональный центр комплексного социального обслуживания детей и молодёжи "Молодёжь плюс" совместно с муниципальным штабом Саратовского регионального отделе-ния Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы".



По традиции прошла она на площади у монумента Славы в парке культуры и отдыха имени В. Куйбышева и стала одной из первых в череде различных акций и мероприятий, приуроченных к празднованию 73-й годовщины Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.

Как отметила ведущая знакового мероприятия, специалист по социальной работе с молодёжью центра "Молодёжь плюс" Олёна Юрьевна Полякова, организаторы данной акции директор БФ ГБУ РЦ "Молодёжь плюс" Ольга Александровна Комочкова и специалист по социальной работе с молодёжью Екатерина Александровна Дементьева подготовили с балашовскими волонтёрами празднич-ное оформление, тематическую атрибутику и техническое оснащение.

Первая подобная патриотическая акция прошла в Москве еще в 2012 году. Её инициаторами тогда выступили члены молодёжного движения патриотических общественных организаций под руководством Международного Союза общественных объединений "Лидеры Мирового Сообще-ства".

Среди участников нынешней акции - учащиеся и кадеты школ Балашова, педагоги, члены городского клуба старшеклассников "Лидер" и районной детской подростковой общественной организации "Радуга".

Кадеты МОУ СОШ №9 встали почетным караулом по обе стороны от Вечного огня. Юноши и девушки муниципального штаба общественного движения "Волонтёры Победы" Илья Хавин, Виктория Чернякова, Анастасия Филиппова, Раиса Михина и Екатерина Савельева подготовили и организовали раздачу Георгиевских ленточек всем участникам акции "Спасибо за жизнь!" и прохожим в районе проведения мероприятия. Кроме того, каждый желающий мог оставить пожелания на специальном баннере-плакате с изображением символа Победы - Георгиевской ленточки.

Перед участниками и гостями выступили заместитель главы администрации БМР по социальным вопросам О.А. Дубовенко, руководитель Саратовской региональной общественной организации "Память о защитниках Отечества" О.И. Морозова, председатель районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" С.Д. Загорняков и помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизационных ресурсов военного комиссариата города Балашов, Балашовского и Романовского районов В.М. Грищенко.

С импровизированным концертом выступили военнослужащий Учебной авиационной базы Валерий Орлов, Екатерина Савельева, Оксана Кутнякова.

Участники акции почтили память погибших балашовцев минутой молчания и поставили зажжённые свечи у Вечного огня.

"БП" №№73-74 от 24 мая.