Е.А. Примаков: "Мои принципы просты: много работать и при этом не врать..."

На прошлой неделе Балашов с ознакомительным визитом посетил известный российский журналист, в прошлом военный корреспондент, а ныне политический обозреватель, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Русская гуманитарная миссия» Е.А. Примаков.



Евгений Александрович, который, помимо всего прочего, является еще и внуком знаменитого российского ученого–востоковеда, академика, разведчика, дипломата, бывшего премьер-министра правительства Российской Федерации Евгения Максимовича Примакова, недавно подал документы для участия во внутрипартийном голосовании (праймериз) партии «Единая Россия», где будут определяться кандидаты в депутаты на предстоящих в сентябре нынешнего года довыборах в Государственную Думу России седьмого созыва от Балашовского одномандатного избирательного округа № 165.

В актовом зале Балашовского института Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского состоялась встреча Е.А. Примакова с балашовскими студентами, преподавателями, представителями общественности. На этой встрече Евгений Александрович рассказал о своем видении возможного решения наиболее острых и злободневных проблем, стоящих сегодня перед страной и обществом.

Однако прежде чем отвечать на вопросы, которых, надо заметить, было довольно много, Евгений Александрович в своем приветственном слове к аудитории «пролил свет» на, возможно, самый главный вопрос – почему он решил участвовать в предварительном голосовании партии «Единая Россия».

- Когда я работал военным корреспондентом, у меня, как и у многих моих коллег, в какой-то момент проявлялась профессиональная деформация, выражающаяся в желании выключить камеру и пойти что-нибудь делать руками. Вот что-то подобное сподвигло меня и теперь выдвинуться на праймериз. Это, наверное, оттуда, с тех времен. Я глубоко убежден, что крепко на ногах наша страна будет стоять не только благодаря успешной внешней политике, но и потому, что внутри России, в таких городах, как Балашов, Саратов, Аткарск, люди будут жить лучше, они будут востребованы, и они не будут думать, о том, чтобы уехать из своего города.

Учитывая специфику аудитории, основной темой разговора все-таки было обозначено образование в широком смысле этого слова.

Отвечая на вопрос о том, что он может предложить для улучшения народного образования, Е.А. Примаков отметил, что надо исходить из того, что, скорее всего, нынешнее Министерство образования и науки будет разделено. И это вполне разумное решение.

- Наука и образование – это все-таки несколько разные специализации. Мне бы, к примеру, хотелось, чтобы Академия наук в области науки занимала гораздо большее и важное место. Академия наук – это все-таки больше про науку, а не про образование.

Если же говорить об образовании, то я считаю, что наши школы должны быть наполнены молодыми, профессиональными преподавателями. Это вовсе не значит, что люди с опытом проигрывают. Но надо понимать, что если не приходят люди молодые - система обескровливается.

Вместе с тем журналист, который, к слову сказать, сам по образованию историк, закончил историко-филологический факультет РГГУ, высказался по поводу широко обсуждаемой сегодня идеи возвращения к советской практике распределения молодых специалистов, в частности, учителей, после окончания высших учебных заведений по сельским школам.

- Это нужно делать. Однако это не должно быть, что называется, «из-под палки». Мы должны все тщательно продумать, проработать: зарплата, жилье, комфортные условия. В некоторых регионах есть такая практика, правда, она касается медицинской сферы, когда студентам медвузов выплачивается определенная дополнительная стипендия с тем условием, что после завершения обучения, уже будучи молодым дипломированным специалистом, он обязуется какое-то время отработать в отдаленном населенном пункте. Нечто подобное, мне кажется, стоило бы инициировать и со студентами педагогических вузов. Если это удастся сделать, то, наверное, это хорошая идея. Почему нет?

Спросили гостя и о героях нашего времени, о том, на чьих примерах можно и нужно воспитывать нынешнее молодое поколение.

- Здесь я не буду оригинален. Вы уж простите, но это президент В.В. Путин. Вообще должен сказать, мы с коллегами довольно часто обсуждаем эту тему. И мне бы, к примеру, хотелось, чтобы мы больше знали о тех ребятах, которые сейчас находятся в Сирии, о летчиках, которые погибли, выполняя поставленные задачи и воинский долг, о том парне, который, будучи окруженным врагами, вызвал огонь на себя, о наших спортсменах олимпийцах и паралимпийцах. Больше нужно говорить о людях, которым за их работу и трудовые достижения присвоено высокое звание Герой труда. Вот их не хватает. На таких примерах надо воспитывать молодежь, на таких людей хочется равняться, а не на тех, у кого золотая кредитка, и они отдыхают где-нибудь на Сейшелах….

Известно, что 2018 год объявлен в нашей стране Годом добровольца (волонтера), разумеется, эта тема также не могла быть не затронута в ходе нынешней встречи.

- Я считаю, очень хорошо, что у нас есть много разных молодежных организаций. Но дело ведь не столько в количестве этих организаций, сколько в качестве того, чем и как они занимаются, в содержании их деятельности. У нас, к сожалению, волонтерство в подавляющем большинстве случаев выливается в то, что мальчики и девочки на тех или иных форумах стоят на входе и говорят, мол, гардероб там, зал – туда… Наверное, это тоже важно и нужно. Но необходимо идти дальше, полнее использовать эту форму работы, направлять энергию молодых на что-то действительно стоящее. Сейчас нужно дать активным ребятам делать большие добрые дела, а не, условно говоря, вставать в круг и пускать шарики. Рано или поздно ребята, приходящие в волонтерские движения и организации, просто перестанут в это верить. И тогда вполне может повториться печальная история, которая случилась с тем же комсомолом в конце 1980-х годов в Советском Союзе. Когда почти никто из молодых людей уже не верил ни в победу коммунизма, ни в учение Ленина, а в Коммунистический союз молодежи вступали чисто из карьерных соображений. Для нас сейчас главное - поддержать ребят, дать им возможность заниматься действительно стоящими проектами, тогда у нас не повторится история с комсомолом.

Буквально считанные дни остались до окончания очередного учебного года. И, как всегда это бывает ближе к экзаменационной кампании, опять на все лады обсуждается пресловутый Единый государственный экзамен (ЕГЭ). В частности, один из участников нынешней встречи, профессор-историк высказал мнение о том, что такие предметы, как история и обществознание, необходимо сдавать устно, а не в форме тестирования.

Поделился своим отношением к ЕГЭ и Е.А.Примаков.

- Скажу вам честно, изначально отношение к Единому государственному экзамену у меня было резко отрицательное. Поначалу действительно это было ужасно. Теперь же все иначе. По тому, что я вижу, и что говорят в Минобрнауке, стало гораздо больше устных ответов. Я бы считал справедливым, чтобы какие-то базовые знания, например, исторические даты, проверялись механическим путем. Изначальная же цель создания ЕГЭ заключалась в том, чтобы дать равную возможность всем выпускникам школ на поступление в вузы.

А вот вопрос о том, каков же Евгений Примаков как человек глазами самого Евгения Примакова, поначалу поставил гостя в тупик.

- Я не очень люблю такие вопросы, потому что ответы на них всегда пафосные.

Тем не менее, Евгений Александрович не стал уходить от ответа.

- Есть принципы. Они просты: надо очень много работать и нельзя врать. Еще дед Евгений Максимович Примаков в свое время заповедывал: « Есть три основы: работа, семья, друзья. Три минимально необходимые опоры, чтобы «табуретка стояла». Ну, вот я по жизни стараюсь исходить из этих самых принципов. У меня есть программа на телевидении, которую я делаю, есть интересное и важное дело, которым я занимаюсь. Я имею в виду нашу «Русскую гуманитарную миссию». Государственная Дума для меня – это не высокая ступень в карьерной лестнице. Скорее это важный социальный контракт, своеобразная миссия. И тут я могу предложить жителям Балашова, Заводского района Саратова, других мест себя и то, что я умею. А дальше они либо нанимают меня, либо предпочтут кого-то другого. Я рассчитываю, что наймут все-таки меня. Ну, а потом – работа. И без вранья. Вот из этого я исхожу…

Позже в этот же день в актовом зале Балашовского техникума механизации сельского хозяйства состоялись дебаты будущих участников внутрипартийного голосования (праймериз) партии «Единая Россия».

Всего было четыре участника дебатов: администратор МУК «Балашовский драматический театр» Д.И. Власов, телеведущая ГТРК «Саратов» Л.А.Матвеева, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Русская гуманитарная миссия» Е.А. Примаков, президент благотворительного фонда «Неравнодушные сердца» А.В. Фетисова. Каждый из них имел возможность обозначить свою позицию по теме дебатов (как и на встрече в БИ СГУ, здесь речь шла о проблемах образования), ответить на вопросы сторонников своих оппонентов.

Остается лишь добавить, что праймериз «Единой России» состоится 3 июня 2018 года.



"БП" №№71-72 от 22 мая.