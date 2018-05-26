Семьдесят третья мирная весна

Одной из самых главных интриг нынешнего празднования Дня Победы была, как ни странно, погода. Многим еще памятен праздничный день 9 Мая прошлого года, сопровождавшийся сильнейшим ливнем и резкими порывами ветра. Оно, конечно, дождь был майский, теплый, но все равно настроение балашовцам тогда подпортил изрядно.



К слову сказать, погода внесла свои коррективы в планы горожан и в этот раз, правда, накануне знаменательного дня. В частности, пришлось проводить традиционные субботники по благоустройству и санитарной очистке города не в намеченные заранее дни (20 и 28 апреля как раз зарядили дожди). Тем не менее, работа по подготовке города к проведению мероприятий, приуроченных к празднованию 73-й годовщины Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне, была проведена на достаточно высоком организационном уровне. В субботнике, который растянулся на несколько дней, приняли участие практически все жители города. И в результате общих усилий горожан Балашов утром 9 Мая (во всяком случае, его центральная часть) предстал, что называется, во всей своей величавой красе.

Как и в прошлом году, трибуна для почетных гостей была установлена на пешеходной зоне прямо напротив филиала Саратовского областного колледжа искусств (музыкальное училище). С самого утра сюда стали стягиваться балашовцы и гости города. Нарядно одетые, с шарами, цветами, флагами, растяжками и транспарантами, прочей праздничной атрибутикой, многие с георгиевскими ленточками на груди, они направлялись к пешеходной зоне в приподнятом настроении и в предвкушении чего-то большого, торжественного и вместе с тем светлого и радостного. Да и погода на этот раз как будто решила реабилитироваться за все предыдущие неудобства.

Звуки Государственного гимна России в исполнении военного духового оркестра ознаменовали начало митинга. Знаменная группа вносит на импровизированный плац Флаг Российской Федерации и Знамя Победы.

Открывая торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине Великой Победы, глава Балашовского муниципального района П.М. Петраков отметил, что балашовцы внесли значимый вклад в общее дело Победы над фашизмом.

- Подвиг военных лет не меркнет с течением времени! А Знамя Победы - не выгорает! Чем дальше от нас грозные военные годы, тем глубже мы осознаём величие народного подвига, подчеркнул П.М. Петраков.

- За четыре года войны из Балашова и Балашовского района было призвано на фронт 29 413 человек, более 15 тысяч из них не вернулись с полей сражений. В самом же городе было размещено более двух десятков госпиталей, здесь же под легендарным девизом: «Все для фронта, все для победы!» денно и нощно работали труженики тыла, в том числе и промышленные предприятия, знаменитый завод «Арсенал», рембаза, многие другие…

С поздравлениями с Днем Победы к землякам также обратились начальник Балашовского гарнизона полковник Д.Е. Перминов; глава муниципального образования город Балашов В.И. Якубович; руководитель Балашовского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» С.Д. Загорняков; епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий.

От имени молодежи района со словами благодарности к ветеранам и труженикам тыла обратился активист городского клуба старшеклассников «Лидер» Павел Бондаренко.

Участники митинга почтили светлую память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. А к монументу Славы, где горит Вечный огонь, представители предприятий, учреждений, общественных организаций возложили венки и цветы…

Затем началась, пожалуй, самая зрелищная часть программы. По традиции открыли парад военнослужащие Балашовского гарнизона. В значительной мере колонны военнослужащих были представлены офицерами и курсантами Балашовской учебной авиационной базы. Балашов на протяжении десятилетий был одной из основных кузниц кадров летного состава страны. В годы Великой Отечественной войны более 130 пилотов, осваивавших летное мастерство в балашовском небе, стали Героями Советского Союза, а трое из них были удостоены этого высокого звания дважды.

О том, насколько уважаема и почетна в Балашове профессия военного, красноречиво говорит тот факт, что в числе первых мимо трибуны с почетными гостями прошли колонны общественных организаций, объединяющих сегодня бывших военнослужащих и ветеранов локальных войн и вооруженных конфликтов: «Союз десантников», «Часовые Родины», «Боевое братство» и другие.

Твердо чеканя шаг и стараясь держать строй, по центральной улице Балашова прошли празднично оформленные колонны кадетских классов МБУ СОШ №9 им. П.А.Столыпина, Школы юных космонавтов им. А.А. Леонова, подросткового клуба «Щит и меч», клуба спасателей МОУ СОШ №7, детской организации «Радуга», городского клуба старшеклассников "Лидер", сводная колонна школьных отрядов юных друзей правопорядка.

Как всегда, балашовцы проявили недюжинные творческие способности, готовясь к главному событию года. Так или иначе тема Великой Победы присутствовала в каждой колонне. Представители некоторых образовательных учреждений предстали в образе военнослужащих Красной армии времен Великой Отечественной. Особенно трогательно смотрелись в военной форме образца более чем 70-летней давности девушки. Очень много было ярких транспарантов и растяжек со словами благодарности тем, кто 73 года назад завоевал Победу, которая, как поется в известной песне Б.Ш. Окуджавы, «одна на всех…».

Окончание в "БП" №№69-70 от 17 мая.