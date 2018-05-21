В лесах области действует особый противопожарный режим

Министерство природных ресурсов и экологии области напоминает жителям и гостям Саратовской области о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесах.

Такие нарушения могут стать причиной лесных пожаров и, даже при условии отсутствия неконтролируемого возгорания, влекут ответственность по статье 8.32 КоАП РФ.



Так, 9 мая 2018 года только в Саратовском лесничестве было выявлено три нарушителя противопожарного режима, каждому из которых придется заплатить штраф в размере 1500 рублей. При этом, если костер перерос бы в лесной пожар, то такие действия являлись бы уголовно наказуемыми.

С 14 мая 2018 года на территории области введен особый противопожарный режим и ответственность за нарушения пожарной безопасности в лесах усилилась. Разжигание костров и замусоривание земель лесного фонда влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.

Введённый особый противопожарный режим категорически воспрещает разводить костры в лесах и выжигать траву и мусор на прилегающих территориях. Кроме того, в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах на территории земель лесного фонда области во всех лесничествах с 11 по 31 мая включительно введено ограничение на пребывание граждан в лесах.

В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов граждане могут звонить по единому номеру телефона вызова экстренных служб «112», дежурному ближайшего лесхоза или лесничества, по номеру прямой линии лесной охраны «8 800 100 94 00» или по телефону региональной диспетчерской службы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области «574-500».

Министерство природных ресурсов и экологии области.