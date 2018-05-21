День парламентаризма прошел позитивно

Очень даже символично, что 37-е очередное заседание Собрания депутатов Балашовского муниципального района совпало с Днем российского парламентаризма. Ведь целью проведения этого ещё довольно молодого профессионального праздника явилось стремление привлечь внимание россиян к деятельности различных законодательных структур, существующих в нашей стране, в том числе и на балашовской земле.



Между тем в нынешнем заседании, которое провёл председатель Собрания депутатов БМР А.Г. Рыжков, из установленного числа депутатов приняли участие 16 народных избранников. На заседании также присутствовал глава Балашовского муниципального района П.М. Петраков.

На рассмотрение районных депутатов изначально было вынесено 12 вопросов. Однако по предложению заместителя председателя Собрания депутатов БМР С.М. Гладкова были добавлены еще дополнительные пункты. И, как это часто бывает, значительная часть повестки дня так или иначе касалась районного бюджета.

В частности, первым делом депутаты рассмотрели проект решения «Об исполнении районного бюджета Балашовского муниципального района за 2017 год» и назначили дату публичных слушаний по данному вопросу (17 мая). Ряд вопросов, вынесенных на нынешнее заседание, был посвящен различным изменениям в доходную и расходную части районного бюджета на 2018 год. К примеру, депутаты дали добро на внесение изменений в районный бюджет, согласно изменениям в Законе Саратовской области №15-ЗСО «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», что позволило предоставить нашему району средства на увеличение минимальной оплаты с 1 мая 2018 года.

Другие пункты повестки дня, касающиеся изменений в доходную и расходную части бюджета, дали возможность предусмотреть средства на решение ещё целого ряда проблем района. Здесь были учтены противопаводковые мероприятия и профилактика противоправных нарушений на селе, устранение недочетов противопожарной безопасности в МУ «Спортивная школа БМР» и СОК «Олимп», оздоровление балашовцев и многое другое. Примечательно, что все заявленные предложения получили единогласную поддержку народных избранников.

В ходе заседания также позитивно был рассмотрен вопрос о передаче Балашовской местной организации СОО «Всероссийское общество инвалидов» в безвозмездное пользование нежилого помещения по улице Софинского.

Депутаты решили вопрос о назначении Т.А. Лутовиновой на должность председателя Контрольно-счетной комиссии БМР. Кроме того, избранники в позитивном ключе рассмотрели вопрос об установлении мемориальных досок на здания, которые представляют собой культурное наследие нашего района (администрация БМР, кинотеатр «Победа», редакция газеты «Балашовская правда»).

Таким образом, можно констатировать, что свой профессиональный праздник депутаты провели с пользой для Балашовского района.

"БП" №№67-68 от 15 мая.