Труд должен быть не только производительным, но и безопасным

Вот уже три десятка лет во всем мире 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда, учрежденный по инициативе Международной организации труда (МОТ) еще в 1998 году. В нашей стране этот день стали отмечать с 2003 года.



Интересно, что изначально этот день, который зародился еще в 1989 году по инициативе профсоюзов работников различных специальностей, назывался Днем погибших работников. И лишь несколько лет спустя Международная организация труда объявила об учреждении нового праздника, который сегодня нам известен как Всемирный день охраны труда.

Как и у любого профессионального праздника, у Всемирного дня охраны труда есть свои традиции. Одной из таковых традиций является проведение, как правило, накануне собственно праздника различных семинаров по охране труда. Причем каждый год тема для семинара выбирается новая. Если, к примеру, в 2016 году главной была признана тема борьбы со стрессами на рабочем месте, а в прошлом году - тема оптимизации сбора и использования данных по охране труда, то в нынешнем году функционеры МОТа решили сосредоточиться на теме охраны детского труда и труда молодежи, совместив семинар с Днем борьбы с эксплуатацией детского труда.

Открывая семинар, заместитель главы БМР по социальным вопросам О.А. Дубовенко отметил, что главной миссией Всемирного дня охраны труда по-прежнему остается предупреждение несчастных случаев на рабочих местах и профилактика профессиональных заболеваний.

Ведь, как свидетельствует неумолимая статистика все той же международной организации труда, ежедневно во всем мире в результате несчастных случаев, а также вследствие профессиональных заболеваний, вызванных вредными условиями работы на производстве, умирают порядка пяти тысяч человек.

Основными задачами МОТа на протяжении последних лет остаются разработка программ, направленных на решение социально-трудовых проблем, принятие международных трудовых норм и контроль за их соблюдением, борьба с безработицей, а также разработка и осуществление программ, способствующих профессиональной подготовке и переподготовке работающих. Особняком стоит задача разработки и осуществления специальных программ, направленных на улучшение условий труда и техники безопасности.

Начать же семинар решили с мажорной ноты, с награждения лучших специалистов в сфере охраны труда. Заместитель главы администрации БМР по социальным вопросам О.А. Дубовенко отметил, что Балашовский муниципальный район в последние годы по направлению организации охраны труда стабильно занимает достаточно высокие места, и вручил лучшим из лучших специалистов охраны труда почетные грамоты и благодарственные письма.

В повестке нынешнего семинара значились два вопроса. Проблеме обучения молодых работников, оказанию первой помощи при несчастных случаях был посвящен доклад доцента кафедры безопасности жизнедеятельности Балашовского институт СГУ Ю.А.Талагаевой. Ну, а о проекте Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» доложил начальник Балашовского филиала ГАУ СО «Учебный центр» В.Ю.Зайцев.

"БП" №№67-68 от 15 мая.