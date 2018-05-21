Современное образование должно быть качественным и доступным

Проблемам развития качественного и доступного образования, творческих способностей детей, поддержки талантливых педагогов был посвящен межмуниципальный этап широкой дискуссии «Единая Россия»: направление 2026», состоявшийся на днях в актовом зале Балашовского института Саратовского государственного университета (БИ СГУ). В работе дискуссионной площадки приняли участие местные члены и сторонники партии «Единая Россия», учителя и преподаватели, просто неравнодушные граждане, причем не только из Балашовского, но и из ряда соседних районов.



В качестве почетных гостей и своеобразных модераторов дискуссии в мероприятии также приняли участие депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» О.Ю.Баталина; председатель общественного совета проекта «Новая школа» партии «Единая Россия», директор музыкально-эстетического лицея им. Шнитке, депутат Саратовской областной думы Ю.П.Ермакова и заместитель секретаря Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» И.М. Ильковская.

Обращаясь к участникам дискуссионной площадки, депутат Государственной Думы О.Ю. Баталина напомнила им слова из недавнего Послания Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации о том, что сегодня важнейшим конкурентным преимуществом являются знания, технологии и компетенции, которые представляют собой ключ к настоящему прорыву к повышению качества жизни в стране.

- В Послании президента были названы несколько задач, требующих деятельного участия партии «Единая Россия», - подчеркнула Ольга Юрьевна. - И там, где мы обладаем большинством в законодательных собраниях, депутаты должны разрабатывать и принимать необходимые нормативные акты, которые станут основой для реализации Послания, для реализации федеральных партийных проектов на региональном и муниципальном уровнях…

О важности государственной поддержки образования вообще и школьного образования, в частности (особенно сельских школ), говорила в своем выступлении заместитель секретаря Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» И.М. Ильковская.

- Согласно статистическим данным Министерства образования и науки РФ, сельские школы занимают около 70 процентов от общей численности школ в стране. Требования к таким школам предъявляются практически такие же, как и к городским. Хотя очевидно для всех, что условия в городских и сельских школах, мягко говоря, далеко не одинаковые: начиная хотя бы с доступа к сети Интернет и заканчивая оснащением школ современным оборудованием.

Разговор о качественном доступном образовании в нашей стране может продолжаться очень долго. Круг вопросов, которые необходимо решать для обеспечения этого самого доступного и качественного образования, практически неограничен: это и реализация программы по обновлению помещений, перевод школ на обучение в одну смену, питание, транспорт и т.д. Однако одним из серьезнейших вызовов, проявившихся буквально в последние дни, стала безопасность получения образования. К сожалению, трагические события в российских школах, похоже, приобретают регулярный характер. Осознавая особую социальную опасность этой тенденции, государство, общество, родители, педагоги должны уделить исключительное внимание профилактике случаев насилия в школе. Чтобы защитить детей, обеспечить их безопасность, необходим комплекс мер: психологических, нравственных, правоохранительных. Самое же главное – нужно донести до детей понимание того, что человеческая жизнь является высшей ценностью на земле. Это понимание должны воспитывать семья, школа, система дополнительного образования.

О специфике организации учебного процесса в своих школах говорили учитель информатики школы р.п. Пинеровка, заслуженный учитель Российской Федерации В.В. Пичугин, директор школы с. Камышки Александрово-Гайского района Саратовской области, депутат Саратовской областной думы С.П. Харьков…

"БП" №№67-68 от 15 мая.