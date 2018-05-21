В актовом зале МБУДО Центр «Созвездие» прошел ежегодный традиционный районный фестиваль-конкурс патриотической песни «Созвездие талантов – героям Победы!», посвященный 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов над немецко-фашистскими варварами.



Ведущая, педагог-организатор центра «Созвездие» Светлана Владиславовна Новикова, открывая школьный творческий форум, отметила, что многие годы управление образования администрации Балашовского муниципального района в преддверии праздника Победы проводит фестиваль песен военных лет.

Вот и сегодня со сцены в исполнении юных звёздочек из общеобразовательных учреждений города и района звучали песни солдатские, героические, ставшие одной из ярчайших страниц духовного богатства нашей страны.

Песенный фестиваль - это дань памяти нынешнего молодого поколения воинам-победителям, живым и павшим, защищавшим народ и Родину от фашизма. Он направлен на сохранение культурного наследия России, усиление патриотического воспитания молодежи, выявление и поощрение талантливых исполнителей патриотической песни.

Выступления конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли: методист МКУ «Центр информационно-методического и технического обеспечения управления образования» Н.М. Живайкина, преподаватель по классу вокала МУДО «Детская школа искусств №1» Т.А.Мельникова, заведующая фортепианным отделением, преподаватель МУДО «Детская школа искусств №2» И.А. Виданова и учитель музыки МОУ СОШ п. Восход Н.И. Степанова.

В своём обращении к участникам и гостям фестиваля Н.М. Живайкина особо подчеркнула, что военно-патриотическое воспитание молодого поколения на лучших образцах музыкально-поэтического творчества, пропаганда героической истории и воинской славы Отечества, а также уважение к памяти его защитников – важнейшая часть воспитания молодого поколения.

«Сегодня мы откроем для себя много новых талантливых звёздочек на песенном олимпе, которые радуют нас своим творчеством, дарованием. А лучшие солисты получат путёвку на участие в большом городском праздничном концерте, посвящённом Дню Победы - 9 Мая.

Подрастающему нынешнему поколению школьников надо стремиться к тому, чтобы никогда не угасла память о прошлом русского народа, чтобы всегда цвели живые цветы на могилах героев, дабы не зачерствели сердца ныне живущих, чтобы всегда трепетал в них незримый огонь благодарности предкам за добро, во славу живущих потомков, - сказала Наталья Михайловна. Вот почему фестиваль направлен на гражданско-патриотическое воспитание молодежи, привлечение внимания к сохранению исторической памяти. Такова была главная задача организаторов проведения данного мероприятия».

Выступления проходили по трём номинациям: «Солист», «Дуэт» и «Ансамбль». Конкурсанты были разделены на две возрастные категории: младшую (1-6 классы) и старшую (7-11 классы).

На сценическую площадку, сменяя друг друга, выходили талантливые певцы - представители МБУДО «Центр «Созвездие», гимназии №1, МОУ СОШ №3, №5, №№12, 16, МАОУ №6 имени И. Крылова, МБОУ СОШ №9 имени П.А. Столыпина, МАОУ СОШ №15, МАОУ СОШ р.п. Пинеровка, МОУ ООШ с. Котоврас, МОУ СОШ с. Репное, лицея и гимназии имени Героя Советского Союза Ю.А. Гарнаева.

Юные артисты в очередной раз продемонстрировали свои многочисленные таланты, представив весьма разножанровую программу. И, надо сказать, все выступающие поразили жюри высоким уровнем исполнительского мастерства.

В свою очередь, хочется выразить благодарность организаторам фестиваля - коллективу МБУДО Центр «Созвездие»: директору О.Е. Уваровой, заместителю директора по учебно-воспитательной работе Л.В. Пироговой, заместителю директора по общим вопросам Е.В. Ряснянской, ведущему методисту Е.А. Андреевой, методистам Л.В. Крутоголовой и Г.А. Скрипчук, педагогам-организаторам А.А. Хрекову и С.В. Новиковой.

Техническое оснащение конкурса подготовил педагог дополнительного образования, аккомпаниатор фольклорного ансамбля «Звонница» С.М. Павлов.

Победителями и призёрами в номинациях младшей группы стали: Фёдор Старшинов (Центр «Созвездие», педагог С.М. Павлов); вокальный ансамбль «Исток» (лицей, С.А. Изосимова), занявшие первое место. Диана Мысенкова (СОШ с. Котоврас, М.Ю. Мысенкова) и ансамбль «Звонкие голоса» (СОШ с. Репное, М.В. Антипова), ставшие вторыми. Ну, а третье место досталось Александру Курдюмову (СОШ №9, И.В. Зайцева),

Лучшими в созвездии талантливых исполнителей старшей группы названы: Эдуард Будяев (СОШ р.п. Пинеровка, Л.А. Ломакина,), Вадим Андреев (Центр «Созвездие», Н.В. Дзукаева) – первое место. Александр Чуйков (СОШ №12, Л.Д. Душина) - второе место. Алёна Котова (Центр «Созвездие», А.Н. Маркеева) – третье место. Все они награждены дипломами.

Грамотами фестиваля отмечены: Виктория Слезак (СОШ №15), Артём Ветчинин (гимназия имени Ю.А. Гарнаева), Алёна Сидорова (СОШ №6 имени И.В. Крылова) и Виктория Спиридонова (СОШ №3).

Дипломы лауреата вручены Илье Зенкину и Ольге Палкиной (СОШ №16, учитель Е.Ю. Афанасьева), ансамблю «Звонкий голосок» (гимназия №1, учитель Л.С. Щелкалина), Елизавете Кузнецовой и Тимофею Невзорову (СОШ №5, учитель А.Н. Маркеева). Поздравляем!

"БП" №№65-66 от 10 мая.