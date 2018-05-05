Герой "Бессмертного полка" Николай Степанович Рыбаков

Наш земляк Герой Советского Союза Николай Степанович Рыбаков в юные годы ушёл на фронт. Память о нём жива и поныне в сердцах его родных и близких, старожилов, подрастающего нынешнего поколения и жителей Прихопёрского края. Он навечно зачислен в списки героев легендарного «Бессмертного полка» Балашовского муниципального района.



Родился Коля Рыбаков в деревне Никольевка Балашовского района Саратовской области.

Из сохранившихся воспоминаний сестры Лидии Степановны:

«Семья наша состояла из шести человек: мама, папа, бабушка, сестра Надя, я и младшенький Коля. Отец умер в начале 30-х годов, когда мы были ещё маленькими. Как и у многих наших сверстников, детство было трудным. Старшую сестру Надю взял к себе на воспитание дядя. А мы с братом Колей и 80-летней бабушкой жили вместе с мамой. Чтобы нас прокормить, маме приходилось работать вместе с мужиками с раннего утра до позднего вечера на колхозных полях. Мы с братом старались помогать по домашнему хозяйству. Летом и с наступлением холодов ходили в лес за дровами, косили траву и готовили корм исхудавшей корове на зиму, доили её детскими ручонками, обрабатывали огород, стирали и полоскали бельё в реке Хопёр (оттуда же носили воду в дом). Кроме того, мыли полы в избе и в правлении колхоза, где работала уборщицей бабушка. Коля рос спокойным, трудолюбивым и послушным мальчиком. Его ни разу не наказывали ни мама, ни бабушка. За любое дело он брался с большим желанием. И ему очень хотелось учиться, глядя на меня. Но в школу его не приняли, так как был ещё мал.

На следующий год Николай пошёл в 1-й класс в деревне Никольевка, где окончил 4 класса. Учился он хорошо. Здесь он вступил в ряды Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина, где дал клятву честно служить Родине, быть её верным сыном. И с гордостью носил на шее красный пионерский галстук. Чтобы продолжить дальнейшее обучение и поступить в пятый класс, нужно было сдать документы в Пинеровскую школу. Для поступления в эту школу потребовалось предоставить табель успеваемости и свидетельство о рождении. Так получилось, что свидетельство о рождении было утеряно. Как быть? И тогда в сельсовете Коля взял справку, подтвер-ждающую, что он проживает в Никольевке, и поехал в город Балашов к врачу. Врач по его росту приблизительно «на глазок» определил возраст и выдал ему соответствующее свидетельство, где было сказано, что Рыбаков Николай Степанович 1925 года рождения. А на самом деле Коля родился в 1927 году, я – в 1925-ом, а Надя – в 1924 году.

Тогда этому не придали значение, да и сам Коля был доволен своим новым свидетельством и говорил: «Раньше в армию пойду, отслужу, женюсь …». В Пинеровской средней школе проучился два года. Во время летних каникул возил воду трактористам на поле, потом стал работать прицепщиком. Было ему очень тяжело! Окончив 6 классов, я уехала в Москву, нанялась в «няньки», где мне платили за работу хозяева по 30 рублей в месяц, и этим помогала маме. Николай остался дома. Потом семья переехала в село Старый Хопёр, где он поступил в 7 класс Родничковской школы. Великая Отечественная война прервала годы детства и отрочества. Шестнадцатилетний подросток на второй день войны сел за рычаги трактора. Дни и ночи проводил Николай на машинном дворе МТС, которая обслуживала их колхоз. Уже в первую военную уборочную страду молодой тракторист не уступал опытным механизаторам...».

В конце 1942 года, когда фронт подступил к Волге, саратовские колхозники призвали всех тружеников области построить боевые самолеты за свои трудовые рубли и передать их Красной Армии. Комсомолец Рыбаков, как и все сельские парни и девушки, отдал все заработанные деньги в фонд помощи фронту. Шел уже 43-й год, когда колхозный тракторист Н.С. Рыбаков был вызван в Родничковский военкомат и направлен в действующую армию. Молодого бойца направили в механизированные части самоходной артиллерии. Новое пополнение самоходчиков прибыло на 1-й Украинский фронт в 1222-й отдельный самоходный артиллерийский полк 10-го гвардейского танкового корпуса 4-й танковой армии, который участвовал в освобождении Украины и Польши. За отличия в боях член ВКП(б) Николай Рыбаков имел три благодарности от командования.

По материалам поиска: Выписка из приказа №01-Н от 20 января 1945 года по 1222 самоходному артиллерийскому Новгородскому ордена Кутузова III степени и Александра Невского полку 1-го Украинского фронта.

«Действующая армия. Секретно. Экз. №2. От имени Президиума Верховного Совета СССР. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленное при этом мужество и отвагу наградить наводчика СУ-76 сержанта Рыбакова Николая Степановича медалью «За отвагу». В составе своего экипажа в боях за районный центр Муравица уничтожил 11 бронетранспортёров, 1 пушку и до взвода солдат противника.

Командир 1222 самоходного артиллерийского Новгородского ордена Кутузова III степени и Александра Невского полка майор Илья Борисович Слуцкий».

В последних числах января 1945 года полк Николая Рыбакова с Сандомирского плацдарма взял курс на Германию. К этому времени старшина Рыбаков уже был опытным, закалённым в боях наводчиком СУ-76. Следует отметить, что в расчёте самоходной установки наводчик являлся центральной фигурой, от его мастерства, умения и точности прицеливания во многом зависел успех боя, жизнь экипажа. Здесь, на правом берегу Вислы и Одера, самоходный артиллерийский полк надёжно поддерживал пехоту и танки. От метких выстрелов САУ вышло из строя много танков и другой техники немцев. «Самоходы» были в числе первых и на левом берегу Одера.

31 января 1945 года самоходчикам командование фронтом приказало совместно с танкистами овладеть деревней Лапперсдорф - сильно укреплённым пунктом обороны противника.

Самоходное орудие Рыбакова двигалось на рубеж атаки под сильным обстрелом артиллерии, бьющей с закрытых позиций. Рыбаков первым из экипажа заметил колонну немецких автомашин с солдатами и доложил командиру. Командир самоходки приказал механику увеличить скорость и огнём преградить путь колонне. Когда до колонны оставалось около пятисот метров, наводчик Рыбаков открыл прицельный огонь из орудия. От первого снаряда загорелась автомашина, следовавшая в середине колонны. Задние машины свернули с шоссе, некоторые застряли в кюветах. Фашисты в панике выпрыгивали из горящих машин и бежали в сторону села. Николай отлично знал, что снарядов мало, и экономно их расходовал. И каждый выпущенный балашовцем снаряд летел точно в цель. Так, меткими выстрелами он поджег одну за другой четыре автомашины и бронетранспортёр, а когда из-за огня и дыма прицельно стрелять по колонне было уже нельзя, он перенёс огонь на пехоту. Осколочные снаряды рвались в самой гуще обезумевших немцев. На помощь самоходчикам подоспели танкисты Челябинской танковой бригады. К середине дня противник в деревне Лапперсдорф был разгромлен. В этом бою огнём из пушки и пистолета-пулемета Рыбаков уничтожил около 150 гитлеровских солдат и офицеров, подбил пять машин и один бронетранспортер, израсходовав только шесть снарядов. Гитлеровцы были разгромлены. Советские воины овладели селением.

Через некоторое время над Лапперсдорфом появилась эскадрилья фашистских бомбардировщиков. «Юнкерсы» легли на боевой курс, но сбросить бомбы на цель не успели: были стремительно атакованы советскими истребителями - «Сталинскими соколами». Потеряв три самолета, «стервятники Геринга», сбросили бомбы на свои же позиции и, преследуемые русскими лётчиками, спешно покинули «поле боя».

Но тут открыла огонь вражеская артиллерия. Десятки батарей вели огонь по расположению наших войск. До 30 танков и более батальона пехоты двинулись в контратаку. Восемь танков шли на САУ Рыбакова. Закипел неравный жаркий бой. Наводчик посылал снаряд за снарядом. От его метких попаданий уже пылал головной танк. Противник засек самоходку и открыл по ней беглый огонь. Рыбакова ранило осколком снаряда, но боевой пост он не покинул. Самоходка успела сменить позицию и продолжала бой. А гитлеровские «тигры» шли вперёд. Рыбаков прицелился в борт очередного танка, подкалиберный снаряд попал точно. Танк охватило пламя. Другой «тигр» пытался обойти горящую машину и сам подставил свой борт под прицел Рыбакова. Загорелся и третий «тигр». Остальные танки противника попятились. Вдруг что-то горячее обожгло руку наводчика, ударило в ноги, спину. От крови намокла гимнастерка. Командир перевязал наводчика и приказал эвакуировать его в тыл, но Рыбаков отказался покинуть машину и возобновил огонь. Последними снарядами он подбил еще два фашистских танка. Остальные машины попятились назад, где попали под фланговый огонь танкистов-челябинцев и были уничтожены.

Пехота противника, оставшись без танков, попыталась ворваться в село, но была встречена пулемётным огнем. Затем наши танкисты и самоходчики сами перешли в атаку, уничтожая пехоту ог-нём и гусеницами. К вечеру противник был разгромлен, а плацдарм удержан и расширен.

Только после того, как была одержана решающая победа, Н.С. Рыбаков был отправлен в госпиталь. Но было уже слишком поздно. Из-за слишком большой потери крови и полученных тяжелых ранений спасти отважного воина врачам не удалось. 2 февраля 1945 года 18-летний герой-самоходчик из Никольевки Балашовского района старшина Н. Рыбаков умер. Героя с почестями похоронили в польском городе Винциг Вроцлавского воеводства.

Звание Героя Советского Союза старшине Н.С. Рыбакову присвоено посмертно 10 апреля 1945 года. Приказом Министра обороны СССР, Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза А.А. Гречко от 6 мая 1975 года Николай Степанович Рыбаков навечно зачислен в списки личного состава 1182-го гвардейского артиллерийского полка.

Подвиг Героя не забыт. Его имя увековечено на аллее Героев в парке культуры и отдыха имени В. Куйбышева в Балашове. В сёлах Старый Хопёр и Алмазово Герою Советского Союза Н.С. Рыба-кову установлены бюсты. У мемориалов ежегодно проходят митинги памяти с участием администраций муниципальных образований и БМР, школьников, военно-патриотических общественных организаций «Часовые Родины», «Союз десантников», «Боевое братство», «Память о защитниках Отечества» и «Солдаты правопорядка». А в школьных музеях Боевой славы подвиг земляка отражён в альбомах, экспозициях и презентациях. В ближайшие дни на здании МОУ СОШ р.п. Пинеровка будет установлена мемориальная доска Н.С. Рыбакову. В Балашовском краеведческом музее хранятся материалы об его подвиге.

"БП" №№63-64 от 3 мая.