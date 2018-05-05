Победная весна "АТП-2005"

В ФОК «Газовик» матчем команд «АТП — 2005» и «Мельница» (счет 6:1) завершился чемпионат Балашовского района по мини-футболу среди мужских команд 2018 года.



В итоге чемпионами района по мини-футболу стали футболисты коллектива «АТП — 2005». Вторыми призерами престижного соревнования оказались поклонники футбола из ФК «Мельница». На третью ступень пьедестала почета поднялись представители футбольной дружины «Карьер».

Как отметил в беседе с корреспондентом «Балашовской правды» заместитель начальника управления культуры, спорта и туризма администрации БМР С.П. Голов, главной особенностью нынешнего турнирного марафона, продолжавшегося несколько месяцев, явилось то обстоятельство, что впервые он проходил в два полноценных игровых круга. Это дало больше игровой практики всем девяти командам — участницам турнира, а также содействовало дополнительной популяризации футбола. А это особенно значимо в год проведения в России чемпионата мира по футболу.

При этом, по словам С.П. Голова, помимо призёров, интересную игру многочисленным балашовским болельщикам также продемонстрировали команды «Спортшкола», «Мелик», «Спартак», «Восход», «Мир шин», что говорит о поступательном развитии футбола на прихоперской земле.

На торжественной церемонии, состоявшейся по окончании турнира, все победители и призёры были награждены медалями, кубками, предоставленными управлением культуры, спорта и туризма администрации БМР. Получили призы и ведущие игроки в различных номинациях. Так, лучшим защитником был признан И. Карягин («Мельница»), лучшим вратарем стал А. Шкиль («Карьер»), лучшим бомбардиром оказался А. Белоусов («АТП – 2005»), а лучшим игроком назвали В.Юшкова («Спортшкола»).

В свою очередь, мы искренне поздравляем футболистов команды «АТП — 2005». В частности, чемпионами Балашовского района 2018 года по мини-футболу стали Игорь Воропаев, Владимир Мягков, Александр Горностаев, Антон Путилин, Александр Коновальцев, Владислав Федоров, Александр Даренков, Алексей Белоусов, Владимир Попов, Андрей Кизьяков, Михаил Петренко, играющий тренер Александр Сатов.

Ну, а впереди у местных поклонников самого популярного в мире вида спорта сразу несколько значимых турниров. Так, скоро на новом искусственном поле стадиона СОК «Олимп» возьмёт старт чемпионат Балашовского района по большому футболу. Кроме того, балашовская сборная «Хопёр» в предстоящий летний соревновательный период примет участие в чемпионате Саратовской области по футболу. Причем здесь стоит отметить, что у Балашова в таком высококонкурентном турнире уже не раз были и яркие победы, и призовые места.

"БП" №№61-62 от 26 апреля.