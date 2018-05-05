Человеку, руководителю, земляку и другу

На фасаде здания районной администрации появилась мемориальная доска почетному гражданину БМР, бывшему председателю Балашовского городского исполнительного комитета (горисполком) В.В. Мещерякову (27.01.1930 - 11.04.2016 гг.).



На торжественной церемонии открытия мемориальной доски, которую провёл председатель совета старейшин района В. Позднышев, присутствовали родственники, представители власти области, города и района, депутаты и коллеги, с которыми работал и общался Василий Васильевич.

Показательно, что с инициативой об установлении мемориальной доски В.В. Мещерякову выступил совет старейшин Балашовского муниципального района, который в свое время был создан по предложению Василия Васильевича.

О жизненном, профессиональном пути В.В. Мещерякова и о его огромном вкладе в развитие собственно города Балашова и Балашовского района в целом говорили министр внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Е.Ю. Щербакова, глава БМР П.М. Петраков.

Василий Васильевич Мещеряков родился в 1930 году в городе Уварово Тамбовской области. После школы окончил Балашовский техникум механизации сельского хозяйства, а затем продолжил обучение в Саратовском институте механизации сельского хозяйства и в Ростовской высшей партийной школе.

Начинал трудовой путь учителем в средней школе. Позже работал в Головном конструкторском бюро и секретарём партийной организации треста №8 «Балашовстрой».

В.В. Мещеряков руководил строительством целого ряда промышленных и хозяйственных объектов. Во многом именно его стараниями 70-80-годы в Балашове появились новый пассажирский железнодорожный вокзал, объездная дорога по федеральной трассе Саратов-Курск, новый автомобильный мост через Хопёр, новое здание краеведческого музея. В микрорайоне КПТ открылись современный роддом, детская поликлиника и больница, новые детские сады и школы…

Василий Васильевич Мещеряков неоднократно избирался депутатом городского Совета депутатов, а в 1977-1990 годах был депутатом областного Совета депутатов. В 1990 году возглавил филиал Государственного архива Саратовской области в городе Балашове. Награждён орденом «Знак почёта». А в 2002 году за большой личный вклад в развитие Балашовского муниципального района ему присвоено звание «Почётный гражданин Балашовского муниципального района».

Многие выступавшие отмечали, что В.В. Мещеряков всегда был и по сей день остается примером не только грамотного и высокопрофессионального руководителя, но и человека неравнодушного, болеющего душой за судьбу района, области, страны.

Почётное право открыть памятную доску В.В. Мещерякову было предоставлено внучке Василия Васильевича Анастасии Линёвой и бывшему директору завода автотракторных прицепов Б.И. Муратову.

Ну, а окончилась церемония возложением цветов к доске В.В. Мещерякова – человека, руководителя, земляка и друга.

Остается лишь добавить, что мемориальная доска изготовлена по проекту местных архитекторов Б. Бойко и А. Ерастова при финансовой поддержке спонсоров нашего города.

"БП" №№59-60 от 24 апреля.