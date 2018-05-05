Много нового, важного, интересного о космических и авиационных дорогах наших земляков смогли узнать балашовские школьники, посетившие Балашовский краеведческий музей 12 апреля 2018 года. Дело в том, что здесь в День космонавтики состоялось торжественное тематическое мероприятие «Обнимая небо крепкими руками…».



С приветственным словом к участникам встречи обратился заместитель главы администрации Балашовского муниципального района по социальным вопросам О.А. Дубовенко. В частности, Олег Александрович отметил, что 12 апреля 1961 года навсегда вошло в историю человечества как день покорения космоса. Как день, когда наш советский гражданин Ю.А. Гагарин первым в мире отправился покорять космическое пространство. И очень важно, что прокладывать дорогу в небо, к звездам Юрий Алексеевич начал именно на саратовской земле – свой первый тренировочный полет на самолете он совершил на базе Саратовского аэроклуба. Ещё более символично, что после своего легендарного космического полета Юрий Гагарин (кстати, как и второй летчик-космонавт СССР Герман Титов) опять же приземлился на саратовской земле. Всё это, безусловно, нам – жителям Саратовской области – даёт повод искренне гордиться своим космическим земляком, а также позволяет назвать Саратовскую область «космической гаванью» планеты.

Ведущая тематического вечера, заведующая экскурсионно-массовым отделом краеведческого музея Е.В. Калганова познакомила ребят с историей праздника, с судьбой тех балашовцев, которым довелось быть связанными с космосом.

Так, оказалось, что День авиации и космонавтики – 12 апреля - был установлен в нашей стране Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года. В свою очередь, международный статус праздник получил только в 1968 году, во время проведения конференции Международной авиационной федерации. Интересно также, что с 2011 года этому дню присвоено ещё одно название – Международный день полёта человека в космос. Об этом 7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе России была принята официальная резолюция по случаю 50-летия первого шага в деле освоения космического пространства. Соавторами этого документа были представители более чем 60 государств.

Если говорить об уровне космонавтики на планете, стоит отметить, что за время освоения космоса для пусков ракет-носителей космического назначения 14 стран мира и одна международная корпорации использовали 21 космодром. При этом российские космические аппараты запускались с 6 космодромов, самый молодой из которых «Восточный» расположен в Амурской области.

Между тем в Саратовской области, на месте приземления первого космонавта планеты у деревни Смеловка Энгельсского района, был создан мемориальный комплекс, посвященный Ю.А. Гагарину. Этот комплекс многие годы пользуется большой популярностью среди истинных поклонников космической тематики. К примеру, торжественные мероприятия, посвященные Дню космонавтики, регулярно посещают воспитанники Балашовской школы юных космонавтов имени А.А. Леонова.

Нельзя не сказать и том, что в ходе тематического мероприятия «Обнимая небо крепкими руками…» Елена Васильевна Калганова представила к просмотру несколько документальных фильмов, посвященных жизненному пути Ю.А. Гагарина, а также балашовцев, в той или иной степени связанных с космосом.

К примеру, оказалось, что наш земляк летчик-испытатель, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гарнаев был лучшим другом первого космонавта планеты. Поэтому неудивительно, что много интересного, значимого о его непростой, но героической судьбе юные балашовцы узнали именно в День космонавтики.

Три выпускника Балашовского высшего военного авиационного училища летчиков имени А.А. Новикова также покорили космическое пространство. А потому вполне логично, что участникам акции были продемонстрированы документальные кадры о судьбах и космических полётах летчиков-космонавтов СССР Г.В. Сарафанова, В.Д. Зудова и В.В. Ковалёнка, которому довелось совершить три космических путешествия.

Когда космонавты приземляются, их встречают различные специалисты, в том числе и пилоты спасательного отряда. И одним из таких специалистов является уроженец Балашовского района, заслуженный военный летчик России, заслуженный испытатель космической техники В.В. Пронин. Ему довелось не раз участвовать в операциях по эвакуации приземлившихся космических экипажей, в том числе он встречал экипаж «Союза –ТМ 32» с первым в мире космическим туристом Д. Тито на борту.

Ну, а о том, что Балашов многие годы являлся отличной «кузницей» авиационных кадров, свидетельствуют факты статистики. Так, в годы Великой Отечественной войны за боевые подвиги звание Героя Советского Союза было присвоено 132 пилотам. В мирное время - 7 выпускникам, получившим «путевку в небо» на балашовской земле. Героями Российской Федерации стали 9 человек. 104 выпускника БВВАУЛ получили высокие звания «Заслуженный летчик-испытатель» и «Летчик-испытатель I класса». Пятеро были командующими Военно-транспортной авиацией, а П.С. Дейнекин стал Командующим Дальней авиацией и Главкомом ВВС. О подвигах балашовских авиаторов даже снимались художественные фильмы, как, например, фильм «Кандагар» о Герое Российской Федерации Г.Г. Хайруллине, втором пилоте самолёта Ил-76, принудительно посаженного на аэродроме вблизи города Кандагар в Афганистане 3 августа 1995 года.

Что и говорить, достойно! А потому сегодня хотелось бы надеяться, что всё-таки придет время, и мы узнаем о новых полетах в космос наших земляков. Положим, на Марс или на Луну…



"БП" №№59-60 от 24 апреля.