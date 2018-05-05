Знатоки лингвистики пришли на тотальный диктант

14 апреля 2018 года на площадке частного общеобразовательного учреждения «Многопрофильный образовательный центр «Школа «Крылья» Балашовского муниципального района прошла Всероссийская образовательная акция «Тотальный диктант».

«Что значит тотальный диктант для его сегодняшних участников?» - этот вопрос я задал организаторам - педагогам, членам городского штаба акции ЧОУ МОЦ «Школа «Крылья».



Геннадий Николаевич Малюченко, первый заместитель директора, кандидат психологических наук:

- В Балашове тотальный диктант на базе нашего учебного заведения проводится в четвёртый раз. Его девиз: «Писать грамотно - это модно!». Участниками диктанта становятся учащиеся и педагоги общеобразовательных учреждений, сотрудники районной администрации. Словом, данная образовательная акция носит добровольный характер для всех желающих. Есть и «старожилы». Скажем, педагог, бывший директор МОУ СОШ №3 Балашова Л.И. Филиппова, директор МБОУ СОШ №9 имени П.А. Столыпина, председатель Собрания депутатов БМР А.Г. Рыжков, начальник отдела информации, общественных отношений и работе с молодёжью администрации Балашовского муниципального района Л.А.Васильева пишут сегодня диктант уже четвёртый раз. А вот ученице 2-го класса школы «Крылья» Даше Березняк всего только восемь лет. Она тоже заняла место среди участников.

Для одних тотальный диктант - это проверка собственной грамотности, для других - проба сил при подготовке к Основному государственному экзамену (ОГЭ) и Единому госэкзамену (ЕГЭ) по русскому языку в школах. И, надо сказать, учителя и ученики довольно охотно откликаются на приглашения писать диктант. С каждым годом их количество заметно увеличивается. Из-за отдалённости Романовского, Самойловского и Калининского районов нет пока возможности акцию расширить до межрайонного масштаба.

Андрей Иванович Нестеров, заместитель директора центра по общим вопросам, кандидат педагогических наук:

- Если на первом тотальном диктанте к нам в центр пришли порядка 70 человек, то в прошлом году все 130 мест актового зала были заняты. В Балашове диктант проходит благодаря информационной поддержке администрации БМР, управления образования, местного вещания радиокомпаний «Русское радио-Балашов», «Авторадио-Балашов», ИА «Балашов», информационного портала «Балашоверъ» и рекламно-производственного агентства «Алфавит». Особенности проведения нынешнего диктанта таковы, что чтец должен выдерживать «временные рамки» присланного авторского текста: определённые промежутки, интервалы, паузы. Это очень сложное задание для чтеца, где подробно изложены все лингвистические нормы. Ранее тексты тотального диктанта в ЧОУ МОЦ «Школа «Крылья» читали прокурор города Балашов (2016), учащийся 3-го класса нашей школы (2017).

В этом году авторский текст тотального диктанта читает заместитель главы администрации района по социальным вопросам Олег Александрович Дубовенко. По опыту проведения предыдущих диктантов знаю, что переспрашивать не придётся, так грамотно и чётно всё проходит. К тому же, в заключение чтец даёт возможность проверить написанное, читая заново весь текст. Таковы правила.

Ирина Сергеевна Кулькова, заместитель директора по организационным вопросам, организатор акции:

- Отмечу, что первый тотальный диктант проходил как общественный проект в 2004 году. Тогда организатором акции выступил Новосибирский Фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант». Акцию поддержали и провели студенты гуманитарного факультета Новосибирского национального исследовательского государственного университета.

Первыми чтецами - «диктаторами» стали его преподаватели. За прошедшие годы тотальный диктант превратился в масштабное международное, если хотите, всемирное, событие. В 2017 году акция прошла в 866 городах, охватив 71 страну, где её участниками стали более 200 000 человек. Цель акции - показать, что быть грамотным очень важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Участвовать в диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Если для первых диктантов использовались тексты из мировой литературы («Война и мир», «Волоколамское шоссе», «Таймырское озеро», «Сотников»), то автором текста тотального диктанта 2018 года стала российская писательница Гузель Шамильевна Яхина. Три отрывка текста из трилогии «Учитель словесности» с названиями «Утро», «День» и «Вечер» рассказывают об одном дне жизни учителя немецкой словесности...

Так как тотальный диктант вышел из формата всероссийского на международный уровень, то всё мировое пространство разделили на три часовые зоны. Для каждой зоны определили свой отрывок текста из нового романа Г.Ш. Яхиной «Дети мои». Наши балашовские лингвисты пишут небольшой отрывок «Вечер». Кроме того, впервые для написания тотального диктанта каждому участнику в подарок компания Berlingo - один из крупнейших производителей канцелярских принадлежностей, прислала ручки с памятной надписью «Этой ручкой написан тотальный диктант 2018».

Ведущая Надежда Викторовна Разаева, документовед МОЦ «Школа «Крылья» подробно рассказала обо всех «премудростях» предстоящего испытания. А для поднятия настроения перед диктантом в актовом зале был показан смонтированный юмористический ролик.

Итак, всё готово к началу «экзамена». Для удобства написания у каждого на стуле приготовлен планшет с бланком и ручкой.

С приветственным словом выступил «диктатор» акции Олег Александрович Дубовенко. Он обратил внимание на присланные автором слайды, где написаны отдельные трудные слова, встречающиеся в диктанте. Пояснил порядок написания. Надо сказать, что О.А. Дубовенко со своей ролью справился блестяще!

...Смотрю на часы: позади 45 напряжённых минут. Диктант окончен. Теперь исписанные бланки окажутся в руках членов экспертной комиссии, которые, в свою очередь, вооружившись ручками с красной пастой, проверят их на грамотность.

Прежде чем будет вынесен вердикт, предстоит кропотливая работа, когда каждая орфограмма, каждый знак препинания (одним словом - пунктуация) рассматривается под филологическим «микроскопом».

Эту почётную миссию возложили на экспертную комиссию филологов из общеобразовательных учреждений города и района, в которую вошли: Пётр Фёдорович Беседин (МБУДО Центр «Созвездие», председатель), Екатерина Александровна Соболева и Ирина Константиновна Верещагина (СОШ №16), Дарья Михайловна Пачевская (СОШ с. Барки), Оксана Анатольевна Пустарнакова (СОШ с. Родничок), Елена Александровна Панченко, Людмила Николаевна Карькаева, Ирина Автономовна Суркова и Елена Аркадьевна Ермолова (СОШ №12).

Результаты тотального диктанта будут обнародованы на сайте totaldict.ru в личном кабинете. Авторы лучших работ получат подарки от Интернет-магазина электронных книг «ЛитРес».

А партнёр ТД-2018 онлайн-школа EnglishDom предоставляет всем отличникам диктанта, экспертам сертификаты на образовательные услуги сроком на один год и сертификаты о завершении курса.

Результаты диктанта можно узнать по телефону 2-50-53 (необходимо назвать пароль, указанный на бланке), а также в кабинете № 203 в будние дни, начиная с 23 апреля с 10.00 до 17.00 часов.

"БП" №№59-60 от 24 апреля.