Продолжается прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Приоритеты роста»

С 9 апреля 2018 года АНО «Институт развития местных сообществ» совместно с фондом образовательных программ «Стратегия будущего» и Палатой молодых законодателей при Совете Федерации при поддержке Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ и Общественной общероссийской организации поддержки малого и среднего бизнеса «Опора России» проводят Всероссийский конкурс «Приоритеты роста». Основными целями конкурса являются выявление актуальных идей по созданию условий для устойчивого экономического роста и стимулирование молодежи к участию в разработке концепции социально-экономического развития Российской Федерации.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте до 35 лет. Итоги будут подведены 22-24 мая 2018 года в Санкт-Петербурге, награждение победителей состоится в рамках Петербургского международного экономического форума. В качестве призов для победителей конкурса в старших номинациях предусмотрены возможность обучения в РАНХиГС при Президенте РФ на безвозмездной основе, возможность прохождения стажировки в рамках работы Всемирной Торговой Организации в г.Женева (Швейцария) и Швейцарского банка, в ведущих российских и международных организациях и корпорациях, гранты на реализацию собственного проекта. Для младших номинаций предусмотрены бесплатные путевки на профильную экономическую смену в детские центры «Артек», «Орленок» и «Океан».

В Конкурсе участвуют команды в составе 2-4 человек (для учащихся 1-4 классов возможно индивидуальное участие) и руководителя команды. Конкурс проводится среди следующих групп участников:

- Учащиеся 1-4 классов общеобразовательных организаций;

- Учащиеся 5-8 классов общеобразовательных организаций;

- Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций;

- Учащиеся средних профессиональных образовательных учреждений, студенты высших учебных заведений, учащиеся организаций дополнительного образования, курсанты военных и правоохранительных вузов.

Конкурс проводится по следующим направлениям:

• Рисунок на тему: «Какая профессия будет популярна в России/в моем регионе через 5 лет?» (для учащихся 1 -4 классов).

• Инфографика на тему: «Как повысить уровень жизни населения в России/в моем регионе в течение 5 лет?» (для учащихся 5-8 классов).

• Проект на одну из предложенных тем (для учащихся 9-11 классов):

- Повышение благосостояния общества;

- Повышение предпринимательской активности. Взаимодействие государства и бизнеса;

- Развитие энергоэффективных технологий, реформирование ЖКХ и развитие городской среды;

- Молодежное предпринимательство в России: реальность или иллюзия;

- Цифровое будущее. Умные города.

• Проект на одну из предложенных тем (для учащихся средних профессиональных образовательных учреждений, студентов высших учебных заведений, учащихся организаций дополнительного образования, курсантов военных и правоохранительных вузов):

- Рост производительности труда;

- Развитие человеческого капитала;

- Обеспечение сбалансированного регионального развития;

- Повышение предпринимательской активности. Взаимодействие государства и бизнеса;

- Развитие территорий России за счет малого бизнеса;

- Развитие энергоэффективных технологий, реформирование ЖКХ и развитие городской среды.

Конкурс во всех номинациях проводится в два тура: отборочный и основной.

Отборочный тур: 9 апреля - 3 мая 2018 года;

Основной тур: 22 - 24 мая 2018 года.

Отборочный тур конкурса проводится в период с 9 апреля 2018 года по 3 мая 2018 года. Условия отборочного тура публикуются на Интернет-сайте приоритетыроста.рф

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 мая 2018 года включительно через Интернет-сайт приоритетыроста.рф.

Список участников, прошедших в основной тур Конкурса, размещается на сайте www. приоритетыроста.рф не позднее 10 мая 2018 года.

Дополнительная информация по электронной почте prioritety.rosta@gmail.com и по телефону +7 (985) 745-33-93 – Кукушкина Анастасия.

Министерство информации и печати области.