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Вторник, 24 апреля 2018 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Всероссийский конкурс "Приоритеты роста"

Продолжается прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Приоритеты роста»
С 9 апреля 2018 года АНО «Институт развития местных сообществ» совместно с фондом образовательных программ  «Стратегия будущего» и Палатой молодых законодателей при Совете Федерации при поддержке Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ и Общественной общероссийской организации поддержки малого и среднего бизнеса «Опора России» проводят Всероссийский конкурс «Приоритеты роста». Основными целями конкурса являются выявление актуальных идей по созданию условий для устойчивого экономического роста и стимулирование молодежи к участию в разработке концепции социально-экономического развития Российской Федерации.
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте до 35 лет. Итоги будут подведены 22-24 мая 2018 года в Санкт-Петербурге, награждение победителей состоится в рамках Петербургского международного экономического форума. В качестве призов для победителей конкурса в старших номинациях предусмотрены возможность обучения в РАНХиГС при Президенте РФ на безвозмездной основе, возможность прохождения стажировки в рамках работы Всемирной Торговой Организации в г.Женева (Швейцария) и Швейцарского банка, в ведущих российских и международных организациях и корпорациях, гранты на реализацию собственного проекта. Для младших номинаций предусмотрены бесплатные путевки на профильную экономическую смену в детские центры «Артек», «Орленок» и «Океан».
В Конкурсе участвуют команды в составе 2-4 человек (для учащихся 1-4 классов возможно индивидуальное участие) и руководителя команды. Конкурс проводится среди следующих групп участников:
- Учащиеся 1-4 классов общеобразовательных организаций;
- Учащиеся 5-8 классов общеобразовательных организаций;
- Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций;
- Учащиеся средних профессиональных образовательных учреждений, студенты высших учебных заведений, учащиеся организаций дополнительного образования, курсанты военных и правоохранительных вузов.
Конкурс проводится по следующим направлениям:
•            Рисунок на тему: «Какая профессия будет популярна в России/в моем регионе через 5 лет?» (для учащихся 1 -4 классов).
•      Инфографика на тему: «Как повысить уровень жизни населения в России/в моем регионе в течение 5 лет?» (для учащихся 5-8 классов).
•            Проект на одну из предложенных тем (для учащихся 9-11 классов):
-              Повышение благосостояния общества;
-              Повышение предпринимательской активности. Взаимодействие государства и бизнеса;
-              Развитие энергоэффективных технологий, реформирование ЖКХ и развитие городской среды;
-              Молодежное предпринимательство в России: реальность или иллюзия;
-              Цифровое будущее. Умные города.
•            Проект на одну из предложенных тем (для учащихся средних профессиональных образовательных учреждений, студентов высших учебных заведений, учащихся организаций дополнительного образования, курсантов военных и правоохранительных вузов):
-              Рост производительности труда;
-              Развитие человеческого капитала;
-              Обеспечение сбалансированного регионального развития;
-              Повышение предпринимательской активности. Взаимодействие государства и бизнеса;
-              Развитие территорий России за счет малого бизнеса;
-              Развитие энергоэффективных технологий, реформирование ЖКХ и развитие городской среды.
Конкурс  во  всех  номинациях  проводится  в два  тура:  отборочный  и основной.
Отборочный тур: 9 апреля - 3 мая 2018 года;
Основной тур: 22 - 24 мая 2018 года.
Отборочный тур конкурса проводится в период с 9 апреля 2018 года по 3 мая 2018 года. Условия отборочного тура публикуются на Интернет-сайте приоритетыроста.рф
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 мая 2018 года включительно через Интернет-сайт приоритетыроста.рф.
Список участников, прошедших в основной тур Конкурса, размещается на сайте www. приоритетыроста.рф не позднее 10 мая 2018 года.
Дополнительная информация по электронной почте prioritety.rosta@gmail.com и по телефону +7 (985) 745-33-93 – Кукушкина Анастасия.
Министерство информации и печати области.