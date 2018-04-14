Суровов поздравил жителей районов с Пасхой и помог с изданием книги для Балашовской епархии

Депутат Саратовской областной думы (фракция «Единая Россия») Сергей Суровов поздравил жителей Балашовского и Романовского районов с одним из главных христианских праздников – Светлым Христовым Воскресением.

«Каждый год весь православный мир с большой душевной радостью встречает Пасху, праздник истинной веры, возрождения и обновления, человеколюбия, духовного преображения и самых светлых чувств. Пусть в этот замечательный день в каждый дом, каждую семью придут благоденствие и благополучие, счастье и любовь!» – отметил в своем поздравлении областной депутат.

По сложившейся за многие годы доброй традиции парламентарий передал более 2000 пасхальных куличей в Центр социальной помощи семье и детям, дом-интернат для престарелых, малоимущим и многодетным семьям и другим социально незащищенным категориям граждан.



В адрес депутата Саратовской областной думы (фракция «Единая Россия») Сергея Суровова обратился епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий с просьбой об оказании помощи в издании монографии известного историка-краеведа Саратовской области Александра Новикова «Епископ Павел (Вельчинский): жизнь в служении».

Парламентарий незамедлительно откликнулся на просьбу и помог с изданием книги: в ближайшее время первая часть тиража будет передана Балашовской епархии.

«Большое спасибо депутату Сергею Борисовичу Суровову за поддержку и помощь в издании этой замечательной книги, посвященной выдающемуся человеку и видному церковному деятелю епископу Павлу. Уверен, что она будет полезной не только узкому кругу специалистов, но и широкой аудитории читателей, интересующихся историей родного края», – отметил епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий.

"БП" №№53-54 от 12 апреля.