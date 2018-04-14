Ирина - краса, самая длинная коса

Для того, чтобы прославиться, необязательно становиться очередным Геростратом и поджигать древний храм. 13-летняя Ирина Забрускова к славе не стремилась, а в Книгу рекордов России попала. В её возрастной категории у неё оказались самые длинные волосы в стране. И очень приятно, что рекордсменка живет не где-нибудь, а именно в нашем Балашове.



Подруга как-то сказала Ирине: «В Книге рекордов России у 13-летней девочки волосы 110 сантиметров. У тебя, наверное, длиннее». Дома Ирина вместе с мамой Ольгой (кстати сказать, много лет проработавшей корреспондентом в нашей газете) измерили длину волос… Результат превзошел все ожидания: чуть более 124 сантиметров!

22 марта на сайте Книги рекордов России мама с дочерью отправили заявку и сразу же получили ответ: присылайте видеозапись процесса измерения волос и студийную фотографию для сайта. Так Ирина Забрускова из Балашова оказалась в Книге рекордов России. Денежного приза за рекорд, правда, не предусмотрено, а вот сертификат полагается.

«Мы не думали, когда отпускали волосы, что побьем рекорд, - призналась Ольга. – Рады сертификату: это подтверждение, что у дочери такие длинные волосы. Он останется на память её детям и внукам».

- А что сказали одноклассники?

- Поздравляли, - ответила Ирина, которая учится в 7-м классе гимназии им. Ю.А. Гарнаева.

Было время, когда она мечтала стать журналистом и филологом, как мама, а ещё - фотомоделью. Но сейчас, повзрослев, пробует силы в кулинарии. Путь в шеф-повара лежит через домашнюю кухню и приготовление оригинальных, необычных блюд.

Роскошные длинные волосы - мечта любой девушки. «У дочери с детства были хорошие волосы: густые, быстро росли, - вспоминает Ольга. – Уже при рождении их длина была 3 сантиметра. Видимо, это наследственное: у бабушки и прабабушки были шикарные косы. Не было цели отрастить волосы какой-то невероятной длины. В четыре года вообще коротко подстриглись. Подстригали кончики в 7 лет и в феврале этого года».

Когда-то наша коллега и сама мечтала о длинной косе, но волосы почему-то отрастали только до середины спины. Ольга Забрускова, изучив литературу по этому вопросу, пришла к выводу, что не каждый человек может отращивать волосы до бесконечности. У большинства людей есть определенный лимит.

Ирина призналась, что в ближайшее время не собирается отстригать косы, они точно «доживут» до выпускного бала в гимназии. «Привыкла за волосами ухаживать», - призналась школьница.

- И что же вы делаете?

- Покупаем специальные шампуни для легкого расчесывания. Постоянно их чередуем, - проконсультировала Ирина. - Также покупаем бальзамы и кондиционеры, масло для волос, специальные средства в пузырьках с дозаторами для легкого расчесывания и блеска. Делаем маски. Коллагеновое обертывание - это процедура, восстанавливающая структуру волос, она дорогая, зато волосы месяц, как у моделей в рекламе. На марки средств по уходу не смотрим. Главное, чтобы волосы были шелковистыми и легко расчесывались.

Мытье волос занимает 2,5 – 3 часа. 250 мл шампуня хватает на три раза. Волосы приходится мыть по всей длине. Какие бы то ни было прически делать не получается: волосы запутываются, да и конструкции не держатся, даже хвост «съезжает». Только косы.

Рекорд Ирины «перебила» 13-летняя девочка из Новосибирска, заявив волосы длиной 148 сантиметров. Примечательно, что другая наша землячка, жительница Саратова Лариса Мишукова, в свое время отрастила самые длинные волосы в России: 167 сантиметров. Теперь уже и его превзошли.

Помимо уважения и восхищения, длинные волосы порой могут вызвать меркантильный интерес: а что, если их продать? Так поступила 12-летняя Наташа Моралес де Андраде из Рио де Жанейро. Ей удалось отрастить волосы до 157 сантиметров. Наташа продала их за 4 800 долларов, чтобы приобрести дом для своей семьи. Они живут в небольшом городке, и в комнате девочки нет окон.

Забрусковы уж точно не ставили цели обогатиться: пока они только тратятся. Причем изрядно. На вопрос: «Ещё рекорды в чем бы то ни было устанавливать собираетесь?» Ирина шутит: «Не знаю! Посмотрю другие достижения… Может, ещё куда пропишусь»…

Да, в Книге рекордов найдется место для тех, кто хочет заявить о себе и войти в историю. А вам слабо отрастить самые длинные ногти, дольше всех танцевать лезгинку или испечь самый большой крендель?

Если нет, то мы напишем о вас!



"БП" №№53-54 от 12 апреля.