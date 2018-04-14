Есть такая профессия - нести людям культуру

25 марта в нашей стране чествовали людей, чьей профессиональной заботой стала культура в самом широком смысле этого слова. И друзья, и недруги России всегда отдавали должное ее великой культуре, многое перенявшей у соседей (прежде всего, у Европы), но, в то же время, и оказавшей огромное влияние на культуру других народов.



В Балашовском драматическом театре состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню работников культуры.

Зрительный зал театра оказался заполненным практически до отказа. Оно и неудивительно, если учесть, насколько разветвленная сеть различных культурных учреждений функционирует в Балашовском муниципальном районе: 35 клубных учреждений, 44 библиотеки, краеведческий музей, Балашовский драматический театр, три школы дополнительного образования…

Балашовских «культурников» с профессиональным праздником пришли поздравить заместитель председателя Собрания депутатов Балашовского муниципального района С.М. Гладков, глава МО город Балашов В.И. Якубович, начальник управления культуры, спорта и туризма администрации БМР С.А. Коблов.

Как отмечали выступавшие, работа представителей сферы культуры со стороны может показаться чем-то легким и даже праздничным. Но это, безусловно, обманчивое впечатление. И складывается оно, вероятно, оттого, что чаще всего эту самую работу мы видим и воспринимаем, условно говоря, по эту сторону сцены, во время различных праздников, массовых мероприятий, увеселений… Но за безукоризненными выступлениями артистов и творческих коллективов, за достижениями юных художников, за интереснейшими выставками и экспозициями в музеях, тематическими вечерами в библиотеках, и, вообще, за всеми многочисленными громкими победами и успехами балашовской культуры (в данном случае, под «культурой» понимается узконаправленная профессиональная специализация) последних нескольких лет стоит огромный каждодневный труд. Очень важно это понимать и ценить.

Организаторы данного мероприятия, разумеется, хорошо это понимают. Недаром большой группе работников культуры, добившихся наиболее значительных результатов в своей профессиональной деятельности, были вручены благодарности губернатора Саратовской области, министра культуры Саратовской области, а также почетные грамоты и благодарственные письма от структур местной власти.

Ну, а своеобразным подарком от артистов Балашовского драматического театра работникам культуры к их профессиональному празднику стал премьерный показ спектакля «Вожак» по пьесе румынского драматурга З. Станку.



"БП" №№51-52 от 10 апреля.