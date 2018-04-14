Это было здорово!

В СДК с. Новопокровское состоялось представление театрализованного концерта «На крыльях любви» по мотивам культового кинофильма «Любовь и голуби». Мероприятие было подготовлено народным театром малых форм «Алый парус» МУ «Балашовский РДК».



Театрализованный концерт – это концерт, который имеет единый художественный сценический образ, для создания которого используются различные выразительные средства, присущие театру, а также это использование разных жанров и видов искусства. Иначе говоря, содержание каждого номера, так или иначе выраженное исполнителями, работает на одну общую для них тему и идею. И этот огромный арсенал, от которого зависело впечатление зрителей, умело использовала режиссер Екатерина Абрамова. Зрители по достоинству оценили прекрасную профессиональную работу звукорежиссера Александра Васильева.

Артисты Алена Шевцова, Николай Зернов, Галина Андрианова, Павел Кощеев, Екатерина Мельникова, Екатерина Абрамова искренне и самоотверженно дарили свое творчество жителям села. С первых минут представления сложилась добрая и восторженная атмосфера, благодаря которой между выступающими и зрителями происходил взаимный обмен положительными эмоциями и праздничным весенним настроением.

Неудивительно, что благодарная, но, к сожалению, немногочисленная публика тепло и радостно принимала каждый номер.

Голоса у артистов – это что-то невероятное. Под звуки песен вызывалось несколько эмоций одновременно: печаль, радость, бесконечная гордость. Солисты Надежда Васильева, Дина Енина, Екатерина Спиренкова, Дмитрий Муравьёв не просто пели, а пели душой. Чувствуется, что своей работе эти люди отдают все свое сердце. Весь коллектив, что глоток свежего воздуха – настоящее светлое, желанное. Что очень трогает и завораживает. Как надоели телевизор и попса… С удовольствием все желающие посмотрели выступление творческого коллектива в живом исполнении. Спасибо!

Культура выполняет важную роль по сохранению духовных и нравственных ценностей на селе. Деятельность творческих коллективов в выездных концертах дает положительный импульс, позволяет реализовывать творческие способности талантливых участников, снижает социальную напряженность в обществе. Выездные концерты свидетельствуют о том, что этот вид деятельности тесно связан с вопросами воспитания (в том числе и эстетического), образования нашего населения. Основной задачей было и есть – приобщение людей к культуре.

От жителей с. Новопокровское и пос. Александровский благодарим замечательных артистов за ту радость, которую они доставили и продолжают доставлять своим творчеством. Это было очень здорово, красиво, профессионально и в то же время просто и понятно. Огромное спасибо!

Желаем коллективу больших успехов, душевных сил, энтузиазма, удачи и счастья! Приезжайте к нам в село, мы ждем ваших новых выступлений!

"БП" №№51-52 от 10 апреля.