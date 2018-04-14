А что выбираешь ты?

В любом обществе проблемам молодежи должно уделяться особое внимание, ведь именно от молодого поколения в немалой степени зависит будущее государства. При этом подростки нередко оказываются склонны к криминалу. Чтобы молодежь не сбивалась с пути истинного, уже со школьной скамьи с ребятами и девчонками работают специалисты системы органов профилактики. В Балашове – это уже вполне налаженная практика. В центре «Созвездие» состоялось профилактическое мероприятие под громким названием «Добро или зло: выбор за тобой».



Ведущая мероприятия Т.А. Солдатова сразу обозначила повестку дня: «Проблема подростковых правонарушений». Вот на встречу со школьниками, волонтерами и пришли помощник прокурора г. Балашова Н.Д. Соболев, оперуполномоченный ОНК МО МВД «Балашовский» А.С. Морозов, начальник ОДН МО МВД «Балашовский» А.А. Дробышев, специалист ГУЗ «Балашовский психоневрологический диспансер» Е.С. Степанова, которые ответили на вопросы подростков относительно вредных привычек, мер ответственности за правонарушения, привели статистические данные…

В образовательных учреждениях тоже не сидят, сложа руки: разрабатывают новые формы профилактики. В школе №12, к примеру, ребята с удовольствием принимают участие в театральных постановках на злободневные темы. Сначала в «Созвездии» представили спектакль кукольного театра «Как медведь трубку курил» (руководитель Е.Г. Драгун), а чуть позже состоялось выступление социального театра «Дети улицы» (руководитель Е.А. Ермолова). О профилактике вредных привычек намного эффективнее рассказывать в творческой форме.

В этот день директор Балашовского филиала ГБУ РЦ «Молодёжь плюс» О.А. Комочкова вручила ученикам гимназии им. Ю.А. Гарнаева книжки волонтеров. В рамках благоустройства городской среды гимназисты активно участвовали в сборе заявок граждан.

Юные артисты из центра «Созвездие» выступили с номерами.

"БП" №№51-52 от 10 апреля.