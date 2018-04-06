28-29 апреля в Саратове пройдут отборочные туры Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица»

Прослушивания будут организованы в студийном павильоне ГТРК «Саратов»

Телеканал «Россия 1» (ВГТРК) готовит четвертый сезон популярного федерального телепроекта - Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». Региональные отборочные туры пройдут во всех федеральных округах весной 2018 года. В Саратовской области прослушивания будут организованы в студийном павильоне ГТРК «Саратов» 28-29 апреля 2018г. по адресу: г. Саратов, ул. 2-ая Садовая, д.7.



Четвертый сезон телепроекта ВГТРК - Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» выйдет в эфир на телеканале «Россия 1» осенью 2018 года. Заявки на участие необходимо отправить в ближайшее время на официальном сайте проекта ptica.tv (заполнить анкету и загрузить видео номеров)!

Участие в проекте могут принять дети до 16 лет включительно! (т.е. есть до конца 2018 года претенденту НЕ должно исполниться 17 лет!)

Заявки принимаются в номинациях:

- игра на музыкальных инструментах;

- вокал (классический, народный, эстрадный);

- хореография (классический балет, спортивно-бальные танцы, народный танец, акробатический рок-н-ролл, степ и т.д.);

- оригинальный жанр (цирковое искусство, акробатика, художественная гимнастика и иные оригинальные жанры);

- художественное слово и актерское мастерство;

- ораторское искусство.

Видеозаписи всех номеров, представленных на региональный кастинг, будут переданы федеральным организаторам проекта для подробного рассмотрения. Обработка заявок со всей страны займет все летние месяцы. Приглашения к участию в четвертом сезоне конкурса поступят к участникам в начале осени.

Участие в кастингах и конкурсе - БЕСПЛАТНО!

Контактное лицо проекта в Саратовской области – продюсер ГТРК «Саратов», региональный представитель Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» Савина Анна Сергеевна, тел.: (8452) 494-762; 8-937-022-43-48.

Министерство информации и печати области по данным ГТРК «Саратов»

