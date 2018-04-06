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Пятница, 6 апреля 2018 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Со следующей недели прогнозируется резкое потепление

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе ожидается повышение температуры воздуха – до +14 в дневные часы. Это может спровоцировать интенсивное таяние снега в населённых пунктах, быстрое развитие паводковых явлений и разлив малых рек. На малых реках области в течение прошедших суток зафиксировано колебание уровней воды от 1 до 64 см.
 

На особом контроле находится р. Терса у села Казачка Калининского района и р. Иловля у села Гвардейское Красноармеского района, где наблюдается наиболее высокий уровень воды. В настоящее время силы и средства ГУ МЧС по Саратовской области приведены в состояние повышенной готовности.
Команда подрывников ОГУ «Служба спасения Саратовской области» проведит ледовзрывные работы. С сегодняшнего дня специалисты приступили к работам в Озинском районе. Аналогичные работы будут проведены в Дергачевском, в Ершовском и  Перелюбском районе.
В случае возникновении экстренной ситуации гражданам  можно обращаться по телефону «101» для любого оператора мобильной связи.
Круглосуточный телефон доверия Главного управления МЧС России по Саратовской области – (8452) 62-99-99.
Секретариат заместителя Председателя Правительства области Буренина А.Г.