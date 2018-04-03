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Вторник, 3 апреля 2018 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Людям, создающим уют...

Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР, День работников жилищно-коммунального хозяйства приходится на третье воскресенье марта. Нашу жизнь трудно представить без труда работников коммунальных служб и ведомств.
 

В Центре «Созвездие» накануне профессионального праздника снова звучали слова благодарности в адрес работников ЖКХ. Им были вручены почетные грамоты.
Как бы порой мы ни ворчали на коммунальщиков, но именно благодаря их работе в наших домах есть свет, тепло, газ и вода. Сотрудники предприятий жилищно-коммунального хозяйства делают нашу жизнь удобнее и уютнее. Об этом и говорили представители власти.
- Празднику – ровно 30 лет, - отметил глава БМР П.М. Петраков. – В свое время до одной трети местного бюджета у нас расходовалось на ЖКХ. В крупных организациях работали целые жилищно-коммунальные отделы.
При этом Павел Михайлович отметил, что в городе пока еще недостаточное внимание уделяется жилищно-коммунальному хозяйству. А между тем еще не так давно наш район считался лидером в этой сфере. К нам приезжали из других районов области перенимать опыт.
Даже в свой профессиональный праздник сотрудники сферы ЖКХ остаются на боевом посту. Как, впрочем, и в другие «красные» дни календаря.
Почетные грамоты губернатора Саратовской области, Министерства строительства и ЖКХ области, главы района были вручены большой группе балашовских коммунальщиков. Причем значительную часть награждаемых составили женщины. Представительницы прекрасного пола работают в отделах кадров, секретарями, бухгалтерами, а также дворниками, малярами... Словом, нередко занимаются «мужской», в привычном понимании слова, работой.
- Оценивая ваш труд, люди решают, насколько эффективно работает власть, - отметил, обращаясь к виновникам торжества, председатель Собрания депутатов БМР А.Г. Рыжков. И слегка переиначив крылатую фразу о том, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, предложил свое видение ситуации: «Чисто там, где убирают. А мусорят – все и везде».
Почетные грамоты МО г. Балашов труженикам ЖКХ вручил глава города В.И. Якубович, поблагодарив сотрудников жилищно-коммунального хозяйства от лица всех жителей за нелегкий труд.
Этот праздник и впрямь уникальный потому, что объединяет людей самых разных профессий. В честь работников ЖКХ был подготовлен праздничный концерт.

"БП" №№45-46 от 29 марта.