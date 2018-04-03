Сергей Суровов провёл депутатский приём в Балашове

В Балашовском местном отделении партии «Единая Россия» депутат Саратовской областной думы С.Б. Суровов провел очередной прием граждан.



За помощью в разрешении различных социально-бытовых вопросов к парламентарию обратились шесть местных жителей. Обращения заявителей касались оказания материальной помощи многодетным семьям в трудных жизненных ситуациях, на восстановление и ремонт жилья после пожара и содействия в проведении дорогостоящего медицинского обследования.

Четверым гражданам, обратившимся к депутату, помощь была оказана сразу же в рамках приема. Все остальные поступившие обращения были приняты в работу и взяты на личный контроль парламентария. Многодетным семьям была также вручена современная бытовая техника, еще одному заявителю был передан цифровой фотоаппарат, необходимый для осуществления профессиональной деятельности.

Также во время приема Сергей Борисович в торжественной обстановке вручил почетную грамоту Саратовской областной думы «За существенный вклад в развитие экономической политики области» работнику балашовского предприятия ООО «ЖБК-8» Владимиру Рыбакову.

"БП" №№45-46 от 29 марта.