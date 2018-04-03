Балашовцы высказались за благоустройство набережной

В администрации МО город Балашов состоялось заседание Общественного совета по контролю за благоустройством дворовых территорий и общественных пространств Балашовского муниципального района. Здесь, в частности, были подведены итоги прошедшего 18 марта рейтингового голосования по благоустройству общественных территорий в городе Балашове в 2018 году.



По информации руководителя МКУ «Управление по строительству и ЖКХ, архитектуре и градостроительству БМР» В.И. Суслина, в рейтинговом голосовании приняли участие 20887 граждан. При этом количество действительных бюллетеней, по которым проводился подсчет голосов, составило 20838.

Больше всех из поданных голосов (10293) набрала набережная реки Хопёр (от ул. Ленина до ул. Карла Маркса). Таким образом, именно эта территория признана победившей в рейтинговом голосовании, и в течение 2018 года на ней должны быть выполнены благоустроительные работы.

Результаты других общественных территорий, значившихся в бюллетенях для голосования, оказались куда скромнее: сквер по проспекту Космонавтов набрал 6895 голосов; сквер по улице Карла Маркса (от ул. 167 Стрелковой дивизии до ул. Софинского) – 4724 голоса; территория перед гостиницей «Хопёр» - 3360 голосов; пешеходный участок по улице Титова - 2671 голос.

Подробный перечень мероприятий по благоустройству набережной будет представлен уже на следующем заседании Общественного совета по контролю за благоустройством дворовых территорий и общественных пространств БМР.

К слову сказать, в ходе состоявшегося заседания Общественного совета почетными грамотами были отмечены представители балашовской молодежи в основном из числа юных художников за лучшие дизайн-проекты, представленные на конкурс в рамках программы по созданию комфортной городской среды.

"БП" №№45-46 от 29 марта.