Традиционно паводкоопасными могут оказаться 22 района области

В пресс-центре Правительства состоялось заседание КЧС и ОПБ при Правительстве области. Мероприятие прошло под руководством заместителя Председателя Правительства области Александра Буренина, а также начальника Главного управления МЧС России по Саратовской области генерал-майора внутренней службы Игоря Качева.



Одним из главных вопросов повестки дня заседания КЧС стал вопрос о проведении превентивных мероприятий на территории области в 2018 году для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья на Саратовском и Волгоградском водохранилищах. По словам начальника Саратовского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаила Болтухина, в настоящее время наблюдается аномальная погодная ситуация. До 28 марта она будет оставаться без изменений. Средняя высота снежного покрова составляет 40 см. Средний показатель промерзания почвы - 72 см. Толщина льда на малых реках варьируется от 36 до 66 см. По предварительным прогнозам, вскрытие рек ожидается к 5 апреля.

По многолетним статистическим наблюдениям при наихудшем сценарии развития паводковой обстановки с высокой вероятностью в зоне возможного затопления (подтопления) могут оказаться территории 7 муниципальных районов: Вольского, Новоузенского, Озинского, Перелюбскго, Дергачевского, Петровского.

Наряду с этими районами паводкоопасными могут оказаться еще 15 муниципальных районов: Аткарский, Аркадакский, Балашовский, Балтайский, Ивантеевский, Ершовский, Калининский, Красноармейский, Краснокутский, Лысогорский, Марксовский, Самойловский, Ртищевский, Романовский, Татищевский.

Для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод с 26 по 30 марта планируется проведение заслушивания председателей КЧС всех 22 паводкоопасных муниципальных районов.

Также на заседании рассмотрен вопрос об обеспечении пожарной безопасности при прохождении весенне-летнего пожароопасного периода 2018 года. Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области Михаил Прохоров напомнил, что владельцы или пользователи прилегающих к лесу земельных участков должны обеспечить их очистку от сухостоя пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса. Либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

Михаил Прохоров также отметил, что Главное управление МЧС России по Саратовской области готово организовать проведение проверки готовности Саратовской области к пожароопасному сезону 2018 года с участием всех заинтересованных органов в период с 28 по 30 марта 2018 года.

Секретариат заместителя Председателя Правительства области А.Г. Буренина

