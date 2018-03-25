Балашовцы предпочли В.В.Путина

18 марта в Балашовском районе, как и по всей стране, а также в многочисленных дипломатических представительствах России за рубежом, прошли очередные выборы Президента Российской Федерации.



Накануне в нашем регионе случился довольно сильный снегопад, и были серьезные опасения относительно того, что, мягко говоря, не слишком комфортная погода может повлиять на явку избирателей на избирательные участки.

Тем не менее, ровно в 8 часов утра по местному времени все 85 избирательных участков, образованных на территории Балашовского муниципального района (46 - в городе и 39 – в сельской местности), открыли свои двери.

Одними из первых в районе и первыми на своем избирательном участке №622, расположенном в СОШ №5, проголосовали глава БМР П.М. Петраков с супругой. Кстати говоря, в этой школе расположились сразу два избирательных участка №№621, 622 и так называемый счетный участок №23, где жители окрестных улиц, приписанные к этим избирательным участкам, могли принять участие и в рейтинговом голосовании по выбору общественной территории города Балашова, которая будет благоустроена в 2018 году.

Показательно, что первым делом глава БМР решил проголосовать на счетном участке. Уже после того, как бюллетень с проставленной галочкой был опущен в урну, Павел Михайлович прокомментировал свой выбор.

- Сегодня очень важный день как для страны в целом, так и для нашего муниципального района. Ведь параллельно с выборами Президента России проходит и так называемое рейтинговое голосование среди пяти общественных территорий. Напомню, что в течение месяца (с 9 января по 9 февраля нынешнего года) жители Балашова имели возможность высказать свои предложения по тем общественным территориям, которые, по их мнению, необходимо реконструировать и благоустраивать в ближайшее время.

Надо сказать, наши жители проявили завидную активность на этом этапе, и в общей сложности ими было подано более 8 тысяч предложений! В финал же этого своеобразного «марафона», который и проходит сегодня, вышли пять территорий. Лично я только что отдал свой голос за проект сквера в районе ул. Карла Маркса (от ул. 167-й Стрелковой дивизии до ул. Софинского).

Чем был обусловлен такой выбор? Разумеется, хотелось бы сделать все и сразу. Но мы реалисты и прекрасно осознаем, что пока это, увы, невозможно. Я полагаю, что в нынешнем году наиболее оптимальным решением было бы заняться реализацией именно вышеназванного проекта. В последние годы район железнодорожного вокзала как-то несколько выпал из нашего поля зрения. А ведь здесь находятся сразу несколько важных социальных объектов: районный Центр культуры, стадион, железнодорожный вокзал, да и сам этот микрорайон достаточно густонаселенный.

Поэтому, пользуясь случаем, призываю всех балашовцев проявить активность, прийти и высказать свое мнение. Ведь основываясь именно на воле балашовцев, высказанной в ходе сегодняшнего рейтингового голосования, мы и будем работать в плане благоустройства с победившей общественной территорией.

Стоит отметить, что, вопреки ожиданиям, явка избирателей, по крайней мере, на два избирательных и один счетный участок, расположенные в здании СОШ №5, оказалась довольно высокой. Так, по словам председателя избирательной комиссии 622-го избирательного участка Л.Н. Ишутиной, за первый час работы данного избирательного участка успели воспользоваться своим конституционным правом и проголосовать за своего кандидата на высший государственный пост 10 процентов от зарегистрированных здесь 803 избирателей.

Не менее активно в соседнем кабинете проходило и рейтинговое голосование за общественные территории. Интересно, что многие балашовцы, по их же признаниям на выходе из счетного участка, нередко голосовали не за одну, а сразу за несколько общественных территорий, значившихся в бюллетенях. Одним из фаворитов этого голосования, по крайней мере, на данном счетном участке, был проект реконструкции набережной реки Хопер.

За этот проект, в частности, отдала свой голос и студентка Балашовского института (филиала) Саратовского госуниверситета Мария Зайцева.

- Конечно, всегда лучше, когда есть выбор. Однако, как оказалось, довольно сложно отдать предпочтение какой-то одной территории. Хотя, по условиям нынешнего голосования, можно было выбрать и несколько вариантов, и даже все пять. Но я все же проголосовала за набережную реки Хопер. Улицы, скверы, парки, другие общественные территории города, считаю, содержатся в более-менее сносном состоянии. Чего, увы, не скажешь о нашей набережной. А если в результате масштабной реконструкции этого участка города все станет так, как изображено на дизайн-проекте, балашовская набережная реки Хопер однозначно станет одним из любимейших мест отдыха горожан. Как, собственно, когда-то и было...

Однако главными все же в этот день были выборы будущего президента страны. В этот раз в списке претендентов значилось восемь фамилий. Исчерпывающая информация о кандидатах с их фотографиями и биографическими данными была представлена на всех избирательных участках на самом видном месте. Любой желающий мог подойти и спокойно узнать интересующие сведения о каждом из кандидатов.

Многие эксперты задолго до голосования предрекали убедительную победу действующему Президенту России В.В. Путину. Думается, никто не сомневался в его победе и в Балашовском районе. Интрига была лишь в том, какой будет явка на избирательные участки, и сколько голосов балашовцы отдадут В.В. Путину.

Подсчет голосов по стране еще, по всей видимости, будет производиться какое-то время. И окончательные результаты президентской выборной кампании мы узнаем спустя несколько дней. Зато уже сегодня можем сообщить нашим читателям результаты голосования в Балашовском муниципальном районе.

С.Н.Бабурин – 278 голосов; П.Н. Грудинин – 7769; В.В. Жириновский – 3846; В.В. Путин – 39302; К.А. Собчак – 500; М.А. Сурайкин – 331; Б.Ю. Титов – 248; Г.А. Явлинский – 234 (фамилии кандидатов указаны в том порядке, в каком они располагались в избирательном бюллетене).

Таким образом, очевидно, что балашовские избиратели предпочли следующие шесть лет видеть на посту Президента Российской Федерации В.В. Путина.

P.S. Председатель Балашовской территориальной избирательной комиссии А.В. Рогожин прокомментировал результаты прошедших выборов.

- Выборы Президента России в Балашовском муниципальном районе признаны состоявшимися и действительными. Явка избирателей составила 64,59 %, что является по-своему беспрецедентным показателем для нашего района за весь постсоветский период.

В ходе нынешнего голосования было задействовано 12 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), 73 избирательных участка были оборудованы компьютерами со специальным программным обеспечением по изготовлению протоколов об итогах голосования. Поэтому все протоколы были своевременно и в полном объеме введены в систему «ГАС-выборы».

В Балашовскую территориальную комиссию поступило 14 жалоб о тех или иных нарушениях в ходе голосования. Все они рассмотрены ТИКом, и признано, что оказать влияние на результаты голосования они не могли.

Что же касается тройки лидеров нынешнего голосования, то в процентном выражении больше всего голосов было подано за кандидатуру В.В. Путина (более 73 %). С большим отрывом на втором месте П.Н. Грудинин (более 14 %). Третье место занял В.В.Жириновский (более 7%).

"БП" №№41-42 от 22 марта.

