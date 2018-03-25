Профессия - инспектор ГИБДД

На базе Межмуниципального отдела МВД России «Балашовский» Саратовской области в течение пяти дней проходила акция «Полиция глазами СМИ - 2018». Её организаторами стали пресс-центр МО МВД РФ «Балашовский» и Общественный совет при полиции под руководством Е.В. Лукьяновой.

Сегодня наш рассказ о работе такого важного структурного подразделения балашовской полиции, как дорожно-патрульная служба ГИБДД.



Как известно, одна из главных задач инспектора дорожно-патрульной службы – это обеспечение соблюдения всеми участниками дорожного движения (будь то автомобилист или пешеход) правил этого самого дорожного движения (ПДД) и, конечно, профилактика дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

В ходе акции автору этих строк пришлось наблюдать за слаженной работой сотрудников ГИБДД разных направлений деятельности: регистрационно-экзаменационная работа, дорожный надзор, контроль технического состояния транспортных средств, пропаганда ПДД, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма… Более того, довелось даже участвовать в мероприятиях по организации и несению дорожно-патрульной службы в районном центре. И везде чувствовалась открытость и доброжелательность со стороны инспекторов ДПС. А после напряжённых трудовых будней некоторые участники акции любезно согласились ответить на вопросы из писем читателей газеты «Балашовская правда».

В беседе приняли участие сотрудники ОГИБДД МО МВД РФ «Балашовский»: начальник отдела майор полиции А. С. Березин, заместитель командира отдельного взвода ДПС старший лейтенант полиции Р. Б. Горнышов, государственный инспектор дорожного надзора капитан полиции М. С. Левчук, старший инспектор по пропаганде капитан полиции О. С. Командин и инспектор по пропаганде старший лейтенант полиции О. В. Кудашова.

- Газета «Балашовская правда» в 2017 году поднимала вопрос жителей военного городка об установке пешеходного светофора на проезжей части улицы Орджоникидзе (при въезде и выезде с улицы Авиаторов - остановка «Макаренко»). Здесь часто приходится наблюдать, особенно «в часы пик», автомобильный «коллапс» на пешеходном переходе.

М.С. Левчук: - На данном пешеходном переходе установка пешеходного светофора нецелесообразна, так как на пересечении улиц Орджоникидзе и Макаренко имеется светофор. Он расположен всего в 140 метрах от обозначенного пешеходного перехода, и, естественно, при таком малом расстоянии будет образовываться автомобильный затор. Кроме того, установка пешеходного светофора должна соответствовать Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

- Планируется ли установка комплексов автоматической фотовидеофиксации в Балашове? Ведь такой опыт регистрации нарушений ПДД водителями, управляющими транспортными средствами, уже давно имеется на дорогах области. Скажем, установка комплекса очень бы помогла инспекторам ДПС решать отдельные спорные вопросы на проблемном Ветлянском железнодорожном переезде...

- Вы затронули один из болевых вопросов, и надо отметить - дорогостоящих. Установку комплексов автоматической фотовидеофиксации «Кордон» в зависимости от категории дорог производит её собственник. В Балашове это прерогатива органов местного самоуправления. При неодно-кратном обращении к главам города и района за прошедшие три года ни одного комплекса не установлено. И это касается многих опасных для жизни и здоровья участков дорог.

На сегодняшний день известно, что губернатор В.В. Радаев направил в областную думу соответствующий проект. По словам первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства С.А. Плешакова, комплексы планируется установить в Балаково и Балашове.

- Максим Сергеевич, многие пешеходные переходы находятся на самом, как мне кажется, опасном участке дороги - перекрёстке. Кто решает вопрос о размещении пешеходного перехода? И, если можно, несколько слов об освещённости пешеходных переходов в ночное время суток.

- Все пешеходные переходы на улично-дорожной сети расположены в городе, согласно требованию ГОСТов и проектов организации дорожного движения, разработанных специализированными предприятиями. Таковы законодательные нормы и правила сегодняшнего дня. Что касается второй части вопроса, хочу подчеркнуть, что сотрудниками ДПС на постоянной основе проводятся обследования пешеходных переходов, особенно в ночное время. Так, по неудовлетворительному освещению, а также полному отсутствию освещения в тёмное время суток пешеходных переходов в отношении органа местного самоуправления БМР собран административный материал (часть 1 статья 12.34 КоАП РФ) и направлен в суд на рассмотрение.

- Часто население высказывает нарекания в адрес «гаишников» по поводу пришедшего в негодность от погодных условий дорожного покрытия (асфальта), на неработающие светофоры, на установку дорожных знаков, «лежачих полицейских»…

- Если обратиться к ФЗ №131 от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ФЗ №196 от 10.12.1995 года «О безопасности дорожного движения», можно узнать, что в компетенцию органов местного самоуправления входят вопросы дорожной деятельности в отношении дорог местного значения в границах населённых пунктов, куда входит содержание дорог и дорожных сооружений (к ним относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного движения), что, несомненно, должно обеспечивать безопасность дорожного движения.

- Каким образом поддерживают спортивную форму сотрудники ДПС? Можете ли Вы назвать спортивные мероприятия с их участием?

Р.Б. Горнышов: - Каждую неделю в спортивном зале МО МВД РФ «Балашовский» проводятся занятия по профессиональной служебной и физической подготовке сотрудников дорожно-патрульной службы. Они также могут и в свободное от работы время посещать не только спортивный, но и тренажёрный зал. Сотрудники ДПС являются постоянными участниками спортивных состязаний (лыжные гонки, борьба, подтягивание на перекладине, гиревой спорт), проводимых Главным управлением МВД России по Саратовской области. А Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области, в свою очередь, организуются соревнования по волейболу, оказанию первой медицинской помощи, гиревому спорту, перетягиванию каната. Проводится областной конкурс на знания Правил дорожного движения инспекторами дорожно-патрульной службы.

- Проходят ли полицейские ДПС курсы повышения квалификации?

- Конечно. Не реже одного раза в пять лет все балашовские сотрудники дорожно-патрульной службы проходят курсы повышения квалификации, где заметно улучшают уровень теоретической, практической, физической подготовки, а также навыки управления транспортным средством, оборудованным специальными сигналами.

Окончание в "БП" №№41-42 от 22 марта.