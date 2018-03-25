О филологии - с любовью

Каждый житель нашего города знает главный корпус Балашовского института, расположенный на пересечении ул. К. Маркса и Володарского. Давайте перешагнем его порог, пройдемся по вестибюлю и поднимемся на самый верх, где трудятся преподаватели и студенты филологического факультета, посвятившие жизнь Слову. Но сначала вспомним историю...



В 2017-2018 учебном году филологический факультет насчитывает три кафедры: кафедра русского языка и литературы, кафедра истории и кафедра иностранных языков, на которых работают 26 преподавателей (четверо из них – доктора наук). А возглавляет факультет кандидат филологических наук, доцент С.И. Шумарин.

С течением времени институт существенно менялся. В истории вуза, как в зеркале, отражается история страны. Об этом не понаслышке знает кандидат филологических наук, доцент Л.И. Андреева, работавшая в институте с 1974 по 2011 годы.

В редакцию «БП» Людмила Ивановна пришла с фотографиями из личного архива. На черно-белых и цветных снимках – бывшие и нынешние преподаватели вуза, выпускники, не забывшие свою alma mater, участники научно-практических конференций… Настоящая фотохроника.

Датой образования филологического факультета считается 1952 год. Но факультет русского языка и литературы был открыт ещё в 1940-1941 учебном году. Не говоря уже о том, что русский язык был необходим с момента организации Балашовского государственного учительского института в 1933-м.

Л.И. Андреева переехала в Балашов в 1974 г. «Балашов показался мне маленьким городом, в центре почти ничего не было, возведение главного корпуса на месте духовного училища ещё не завершилось, - вспоминает Людмила Ивановна. – При этом уровень преподавания в Балашове был очень высоким, преподавательский состав - сильный, эрудированный. Я училась в пермском и пензенском педагогических институтах. Разницы между районным вузом и областными не было».

«У нас – сильные филологи, которые продолжают участвовать в конференциях различных уровней, печататься в столичных изданиях «Филологические науки», «Русский язык в школе», «Русский язык за рубежом», «Русская речь», журналах ВАК, - подытоживает собеседница. - Все эти годы мы были на высоте».

В 70-80-е гг. на филфаке работали корифеи: М.Г. Свотина, М.В. Коровникова, Е.В. Кривошеева, А.И. Бахарев, Ю.М. Гордеев, В.С. Пышкина, В.С. Вахрушев, Е.А. Лимонова и многие другие. В дальнейшем преподавательский состав стал пополняться бывшими выпускниками, которые, отучившись в аспирантуре университетов Москвы, Саратова, возвращались в родные стены в качестве преподавателей. Пример тому – А.Ф. Седов, В.В. Брякин, В.Г. Шелюто, М.Р. и С.И. Шумарины, А.С. Некрасов, Е.П. Кудинова… Так развивалась преемственность и сохранялись традиции. Многие годы факультету посвятили Е.В. Милова, А.Ф. Калинин, Т.В. Дементьева, Л.И. Троицкая, Н.В. Попова, В.И. Догалакова, Е.М. Мамонтова, которые находятся на заслуженном отдыхе.

Традиции факультета продолжают сейчас как опытные, так и молодые преподаватели: И.М. Самсонов, Е.А. Ясакова, Е.Ю. Кученёва, Е.И. Алиференко, В.Н. Артёмов, Л.В. Комуцци, И.И. Невежина, А.Б. Кисельников, С.В. Лёвин, В.В. Назаров, А.Е. Чуранов, Ю.С. Камардина, А.В. Блохина, А.Н. Завитаев, Л.А. Мельникова.

Было время, когда на филологическом факультете учились студенты из Узбекистана. Сейчас институт принимает студентов из Туркмении. Они получают не только знания, но и овладевают методами преподавания, которые будут внедрять на своей родине.

Кафедра истории открыта в 2003 г. Её возглавляет кандидат исторических наук, доцент А.Б. Кисельников. С недавних пор абитуриенты могут выбрать не только профиль «История» (очная и заочная форма), но и сдвоенный профиль «История. Обществознание» (очная форма), обучение на которых составляет 4 и 5 лет соответственно. Предусмотрены бюджетные места. Конкурс оказывается стабильно высоким: почти 6 человек на место. Загадки истории изучают лучшие.

История первобытного общества, древнего мира, средних веков, история России, Нового времени… В большом количестве разделов каждый студент может выбрать узкую тему и заняться серьезной исследовательской работой под началом опытных преподавателей. У доктора исторических наук, профессора С.В. Левина не ослабевает интерес к крестьянской общине в пореформенный период. Немногие знают, что ещё в XIX в. на уровне губернских земств разрабатывались программы оказания продовольственной помощи крестьянским хозяйствам, в том числе Балашовского уезда, оказавшимся в наиболее слабом экономическом положении. И всё благодаря данным земских статистиков.

У кафедры истории Балашовского института налажены тесные связи с коллегами из СГУ имени Н.Г. Чернышевского. Доктора исторических наук, профессора головного вуза проводят в Балашове презентации своих монографий, читают лекции, а наши преподаватели и студенты стараются не пропускать конференции в Саратове. Выпускники поступают в магистратуру и аспирантуру госуниверситета.

Обращение к архивным данным - существенное подспорье в исследовательской работе. Преподаватели и студенты работают в архивах малых городов, Саратова, Самары, Пензы, Москвы... Кафедра готовит учителей истории и обществознания, ориентированных на исследовательскую деятельность.

Старший преподаватель А.Н. Завитаев – один из первых выпускников кафедры истории. Сейчас он сам руководит научными работами студентов. В фокусе его внимания – удельные крестьяне, то есть те, которые принадлежали императорской семье.

«В истории не бывает неинтересных тем», - убежден кандидат исторических наук, доцент В.В. Назаров, в настоящее время вплотную занимающийся идеологией неонародничества. Заведующий кафедрой А.Б. Кисельников специализируется на античной истории. По его мнению, историк - профессия штучная. «Знание истории дает человеку возможность анализировать события не только прошлого, но и настоящего, прогнозировать будущее, - говорит Алексей Борисович. – Занимаясь историей, человек учится размышлять, сравнивать, анализировать, делать соответствующие выводы. Недаром историю называют наставницей жизни».

Окончание в "БП" №№41-42 от 22 марта.