При поддержке Сергея Суровова прошли мастер-классы с известным спортсменом

В Балашове и Романовке при поддержке депутата Саратовской областной думы Сергея Суровова (фракция «Единая Россия») прошли мастер-классы с участием кикбоксера, заслуженного мастера спорта, чемпиона России, Европы и мира Даци Дациева.



Более 300 балашовцев и 100 романовцев приняли участие во встречах с известным спортсменом: работники районных предприятий и организаций, сотрудники местных правоохранительных органов, учащиеся общеобразовательных и спортивных учреждений поучаствововали в тренировках, которые провел кикбоксер, а также пообщались с Даци Дациевым на темы продвижения трендов здорового образа жизни и физической культуры, значения спорта в физическом развитии взрослых и детей, о популярных видах единоборств, которыми занимаются Президент России и выдающиеся российские спортсмены.

«Радует, что на такие встречи приходит большое количество жителей, особенно молодежи, это значит, что темы спорта и здорового образа жизни становятся все более актуальными и интересными как старшему, так и подрастающему поколениям. И такие заинтересованность и вовлеченность – это серьезный шаг на пути к сильной и здоровой нации! Спасибо депутату Саратовской областной думы Сергею Борисовичу Суровову за поддержку таких важных проектов!» – поделился впечатлениями Даци Дациев.



"БП" №№39-40 от 20 марта.