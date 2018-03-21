Если хочешь быть здоров...

На базе Балашовского института (филиала) ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» завершила работу II Международная научно-практическая конференция «Экопрофилактика, оздоровительные и спортивно-тренировочные технологии», посвящённая 85-летию БИ СГУ.



В течение двух дней её участники обменивались теоретическим и практическим опытом объёмного комплекса оздоровительных мероприятий, осуществляемых в условиях окружающей среды, максимально соответствующих физиологическим возможностям человека.

Столь грандиозное по своему масштабу и количеству участников мероприятие было организовано БИ СГУ совместно с Московским педагогическим университетом, Белорусским государственным университетом физической культуры (г. Минск), Кыргызско-Российским Славянским университетом (г. Бишкек), Институтом последипломного образования в сфере здравоохранения Республики Таджикистан (г. Душанбе), муниципальным учреждением «Методический кабинет г. Ртищево Саратовской области», ООО «Центр медицинских инноваций доктора Воробьева Д.В.» (г. Самара), Международной академией наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ, г. Санкт-Петербург) и Академией медико-технических наук Российской Федерации (г. Москва).

В работе конференции приняли участие учёные и специалисты-практики в области здравоохранения, образования, экологии, безопасности жизнедеятельности, физической культуры и спорта из России, Австралии, Армении, Белоруссии, Германии, Грузии, Киргизии, Китая, Таджикистана и Украины.

Участников тепло приветствовали заместитель директора БИ СГУ по воспитательной и социальной работе, кандидат филологических наук Л.М. Руднева; заслуженный деятель науки и техники РФ, профессор, доктор технических наук, президент МАНЭБ О.Н. Русак; директор МКУ «Центр информационно-методического и технического обеспечения учреждений образования Балашовского муниципального района» С.А. Кобзева.

С докладами выступили директор ООО «Центр медицинских инноваций доктора Воробьева Д.В.» (г. Самара), доктор медицинских наук Д.В. Воробьев; заместитель директора по науке, заведующий кафедрой адаптивной физической культуры Института медицины, экологии и физической культуры Ульяновского государственного университета, доктор биологических наук М. В. Балыкин; директор гимназии №1 Балашова, кандидат педагогических наук С.А. Изгорев; профессор кафедры медицины и безопасности жизнедеятельности МПГУ С.В. Петров и доцент кафедры безопасности жизнедеятельности БИ СГУ, кандидат филологических наук Ю.А. Талагаева.

Не обошлось и без приятных минут. Так, начальнику муниципального учреждения «Методический кабинет г. Ртищево Саратовской области» Татьяне Сергеевне Коробовцевой и заведующей кафедрой безопасности жизнедеятельности БИ СГУ Нине Викторовне Тимушкиной были вручены ордена «За заботу о детях» Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (г. Санкт-Петербург).

Балашовские педагоги не только воочию увидели работу коллег, но и сами оказались в роли обучаемых. Скажем, мастер-классы на темы «Новые технологии массового обучения населения оказанию первой помощи» провели заместитель директора по научной работе Национального центра обучения навыкам оказания первой помощи «Школа Бубнова» - Н.В. Бубнова и С.В. Петров.; «Медицинская геология - исторический и новый подход к оздоровлению и экопрофилактике» (Д.В. Воробьёв); «Средства обучения детей безопасному поведению на дороге и в общественном транспорте» (преподаватель Московского института открытого образования Д.С. Терещенко) и «Методика воспитания скоростно-силовых качеств у обучающихся в тренировочном процессе по легкой атлетике» (учитель физической культуры МОУ «Гимназия имени Героя Советского Союза Ю.А. Гарнаева г. Балашова Саратовской области» А.В. Якунина).

Кроме того, участники конференции на практике смогли ознакомиться с действиями роботов-тренажёров «Гоша», «Глаша» и «Гаврюша».

В зависимости от профиля педагогической специальности участникам конференции были предоставлены секции: «Современные тренировочные технологии в спорте», «Экопрофилактика и современные оздоровительные технологии в медицине», «Горная среда обитания и жизнедеятельность человека», «Медицинские, социально-психологические и педагогические аспекты здорового и безопасного образа жизни», «Современные оздоровительные технологии в образовании» и «Оздоровительные технологии для лиц с ограниченными возможностями здоровья». Также актуальные вопросы сегодняшнего дня нашли отражение в представленных стендовых докладах 29 разработчиков.

В рамках программы научно-практической конференции прямо из аудиторий института были организованы телемосты.

Например, по телемосту с Германией выступил по теме «Амбулаторная программа по лечению мигрантов» заведующий отделением психиатрической клиники (г. Бонн) П.Л. Файбисович.

Особый интерес у слушателей вызвали доклады о новых методах лечения зубов аспирантов кафедры хирургической стоматологии ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации» Ю.П. Знаменской и А.Н. Журавлева.

Тем временем по телемосту в работе секции «Горная среда обитания и жизнедеятельность человека» приняли участие преподаватели, аспиранты и студенты Кыргызско-Российского Славянского университета. Все желающие как с нашей, так и с противоположной стороны в течение 2,5 часов задавали интересующие вопросы за своеобразным международным импровизированным «круглым» столом.

О том, что конференция вызвала повышенный интерес, говорит тот факт, что только за два дня участники ознакомились с более чем сотней различных докладов (!).

Учителям ОБЖ, ЗОЖ и физкультуры, прошедшим обучающий семинар Н.В. Бубновой по актуальной теме «Оказание первой помощи при несчастных случаях и неотложных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью учащихся», были вручены удостоверения о повышении квалификации педагогических работников.

Надо сказать, что участники отметили высокий уровень организации данного мероприятия его организаторами. И в этом немалая заслуга председателя конференции, доцента, кандидата педагогических наук, директора БИ СГУ А.В. Шатиловой; председателя оргкомитета, профессора, доктора педагогических наук, академика МАНЭБ, декана факультета ФК и БЖД БИ СГУ А.В. Тимушкина и доцента, кандидата физико-математических наук, заместителя директора БИ СГУ по научной работе и общим вопросам С.А. Ляшко.

Доклады, выступления, презентации и выставки по тематике «Экопрофилактика» и «Современные оздоровительные технологии в медицине и образовании», организованные представителями разных стран, поражали актуальностью, многообразием иллюстраций, сопровождались интересными показами авторских пособий и приспособлений для обучения навыкам безопасного поведения и здоровьесбережения.

Участники международной научно-практической конференции дали высокую оценку представленным самими авторами комплектам учебных пособий, содержанию журнала ОБЖ (МПГУ).

В частности, отметили полезность переносных плакатов о скрытых причинах опасностей на дорогах, удобство магнитной доски с разными видами дорожной разметки и возможностями наглядно воспроизводить все виды дорожных ситуаций.

Учитывая повышенный интерес, каждому участнику организаторы вручили памятку учителя по оказанию первой медицинской помощи. Высказаны предложения об её массовом внедрении во всех школах страны. И не только России.

А разбор практических ситуаций по методикам «Школы Бубнова» показал её эффективность по спасению человеческих жизней в опасных ситуациях.

Были высказаны многочисленные предложения по развитию дальнейшего международного сотрудничества.

"БП" №№39-40 от 20 марта.